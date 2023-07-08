ЗСУ ще можуть звільнити Крим до кінця літа – Годжес

Україні необхідно вже зараз передати балістичні ракети ATACMS і багатофункціональні винищувачі F-16, щоб ЗСУ мали можливість звільнити тимчасово окупований Кримський півострів до кінця літа 2023 року.

Про це заявив колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

За його словами, Україна може звільнити Крим до кінця літа, до кінця серпня, якщо США нададуть те, що потрібно.

– Звісно, я кажу про ATACMS і літаки F-16. Якщо ми цього не зробимо, то я не маю жодних сумнівів, що Україна все одно звільнить Крим, але це займе більше часу. Це буде повільніше, з більшою кількістю жертв, – вважає він.

Колишній командувач армії США в Європі стверджує, що українські солдати мають більшу волю до боротьби, тому лише необхідно надати озброєння.

– Якби ми надали Україні ATACMS, то вже не було б російського Чорноморського флоту. РФ довелося б залишити Севастополь. Військово-повітряні сили Росії більше не могли б вилітати з Криму, – наголосив Годжес.

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