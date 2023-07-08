ЗСУ ще можуть звільнити Крим до кінця літа – Годжес
Україні необхідно вже зараз передати балістичні ракети ATACMS і багатофункціональні винищувачі F-16, щоб ЗСУ мали можливість звільнити тимчасово окупований Кримський півострів до кінця літа 2023 року.
Про це заявив колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.
За його словами, Україна може звільнити Крим до кінця літа, до кінця серпня, якщо США нададуть те, що потрібно.
– Звісно, я кажу про ATACMS і літаки F-16. Якщо ми цього не зробимо, то я не маю жодних сумнівів, що Україна все одно звільнить Крим, але це займе більше часу. Це буде повільніше, з більшою кількістю жертв, – вважає він.
Колишній командувач армії США в Європі стверджує, що українські солдати мають більшу волю до боротьби, тому лише необхідно надати озброєння.
– Якби ми надали Україні ATACMS, то вже не було б російського Чорноморського флоту. РФ довелося б залишити Севастополь. Військово-повітряні сили Росії більше не могли б вилітати з Криму, – наголосив Годжес.