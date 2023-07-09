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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Франція посилить підтримку України, готуються нові поставки військової допомоги – глава МЗС

міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна
Фото: Getty Images

Глава МЗС Франції Катрін Колонна заявила, що її країна посилить підтримку України, наразі готуються нові поставки військової допомоги.

Про це вона сказала в інтерв’ю RFI.

– Франція неодноразово стверджувала, що буде підтримувати Україну стільки, скільки необхідно для того, щоб вона могла забезпечити законний захист своєї незалежності, суверенітету і територіальної цілісності в межах своїх міжнародно визнаних кордонів. Ніхто не повинен сумніватися в нашій рішучості виконати це зобов’язання, – сказала Колонна.

За її словами, підтримка, яку надає Париж, спрямована на те, щоб у взаємодії з союзниками і партнерами забезпечувати потреби, сформульовані українською владою.

– Насамперед йдеться про те, щоб у дуже короткостроковій перспективі допомогти Україні захиститися від агресії, жертвою якої вона стала, зосереджуючи особливу увагу на протиповітряній обороні та артилерії. Ця підтримка триватиме і посилюватиметься. Готуються нові поставки військової допомоги з постійним урахуванням нагальних потреб, висловлених Україною, – наголосила вона.

Міністерка зазначила, що йдеться також про зміцнення потенціалу України в довгостроковій перспективі та надання їй достатньо потужних спроможностей, щоб запобігти будь-яким новим спробам агресії з боку РФ в майбутньому.

Колонна додала, що саме з цією метою президент Еммануель Макрон запропонував Україні, щоб Франція разом із кількома європейськими партнерами здійснювала підготовку пілотів винищувачів.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон підтримав заклики вивести Україну на “конкретний шлях” членства в НАТО після закінчення війни.

Джерело: RFI

Війна в Україні, Україна, Франція
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