Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Окупований Бердянськ сколихнули вибухи – Андрющенко
Жителі села Бабах-Тарама Маріупольського району Донецької області повідомляють про звуки вибухів у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області.
Про це пише радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
– 15:33 Бабах-Тарама чує вибухи у Бердянську. Наближається час гарних новин?, – йдеться у повідомленні.
Раніше у районі міста Керч, що в тимчасово окупованому Криму, пролунав вибух. Призначений Москвою маріонетковий “очільник” півострова Сергій Аксьонов заявив про нібито успішну роботу ППО.
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