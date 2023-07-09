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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Окупований Бердянськ сколихнули вибухи – Андрющенко

Вибух

Жителі села Бабах-Тарама Маріупольського району Донецької області повідомляють про звуки вибухів у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області.

Про це пише радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

– 15:33 Бабах-Тарама чує вибухи у Бердянську. Наближається час гарних новин?, – йдеться у повідомленні.

Раніше у районі міста Керч, що в тимчасово окупованому Криму, пролунав вибух. Призначений Москвою маріонетковий “очільник” півострова Сергій Аксьонов заявив про нібито успішну роботу ППО.

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