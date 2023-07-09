Окупований Бердянськ сколихнули вибухи – Андрющенко

Калібри спочатку летіли на Київ, а потім змінили траєкторію – Ігнат про удар по Львову

Наймолодшій загиблій було 32 – Козицький про удар по Львову

Фото з відрізаними головами, кувалда і грамота на звання Героя Росії: що знайшли у будинку Пригожина

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Нічна атака на Львів: четверо загиблих, під завалами ще є люди

Ми воюємо, якщо це так: Байден заявив, що США вступлять у війну, якщо РФ нападе на члена НАТО