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Валентина Чорна, редакторка стрічки

ЗСУ за тиждень знищили понад 4 тис. окупантів та 631 одиницю військової техніки РФ – Павлюк

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

За тиждень з 3 по 9 липня Сили оборони України знищили 4 380 окупантів і 631 одиницю озброєння та військової техніки противника.

Про це повідомив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За його словами, істотних втрат зазнали озброєння і військова техніка російських військ:

  • 26 танків,
  • 76 бойових броньованих машин,
  • 178 артилерійських систем,
  • 31 РСЗВ,
  • 23 установки ППО,
  • 113 одиниць автотехніки,
  • 45 одиниць спецтехніки.

Крім цього, українські захисники збили 1 ворожий гелікоптер, 10 ракет і 128 БпЛА.

втрати противника

Раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський повідомив, що на Таврійському напрямку росіяни втратили більше двох рот.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 501-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, ЗСУ, Російська агресія
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Шлях, якими добирались журналісти до передових позицій ЗСУ називають “дорогою життя”, бо навіть броньована машина не гарантує безпеки. Напередодні дві такі там і лишилися. Бійці зізнаються, тут переповнюють емоції.

Марія Малевська
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