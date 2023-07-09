ЗСУ за тиждень знищили понад 4 тис. окупантів та 631 одиницю військової техніки РФ – Павлюк

За тиждень з 3 по 9 липня Сили оборони України знищили 4 380 окупантів і 631 одиницю озброєння та військової техніки противника.

Про це повідомив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За його словами, істотних втрат зазнали озброєння і військова техніка російських військ:

26 танків,

76 бойових броньованих машин,

178 артилерійських систем,

31 РСЗВ,

23 установки ППО,

113 одиниць автотехніки,

45 одиниць спецтехніки.

Крім цього, українські захисники збили 1 ворожий гелікоптер, 10 ракет і 128 БпЛА.

Раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський повідомив, що на Таврійському напрямку росіяни втратили більше двох рот.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 501-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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