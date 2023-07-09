ЗСУ за тиждень знищили понад 4 тис. окупантів та 631 одиницю військової техніки РФ – Павлюк
За тиждень з 3 по 9 липня Сили оборони України знищили 4 380 окупантів і 631 одиницю озброєння та військової техніки противника.
Про це повідомив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
За його словами, істотних втрат зазнали озброєння і військова техніка російських військ:
- 26 танків,
- 76 бойових броньованих машин,
- 178 артилерійських систем,
- 31 РСЗВ,
- 23 установки ППО,
- 113 одиниць автотехніки,
- 45 одиниць спецтехніки.
Крім цього, українські захисники збили 1 ворожий гелікоптер, 10 ракет і 128 БпЛА.
Раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський повідомив, що на Таврійському напрямку росіяни втратили більше двох рот.
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