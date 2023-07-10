Результатів тесту на алкоголь досі немає: що відомо про перебіг справи судді Тандира

1,5 місяця минуло після страшної аварії, у якій суддя Олексій Тандир на смерть збив нацгвардійця Вадима Бондаренка прямо на блокпосту.

Експертиза показала, що швидкість була значно перевищена, однак висновків експертів про алкоголь у крові досі немає.

Про лінію захисту та перебіг справи Факти ICTV поспілкувалися з адвокатом родини потерпілих Денисом Шевченком.

Ключове, чого бракує зараз – висновку токсикологічної експертизи, яка б визначила, чи був алкоголь у крові та сечі підозрюваного. За інформацією адвоката, на експертів, від яких чекають результатів, чинить тиск сторона підозрюваного.

– До нас доходить різна інформація, зокрема і про те, що люди з боку підозрюваного Тандира намагаються вирішити цю справу із судовими експертами, з іншими людьми для того, щоб експертиза показала, що алкоголю не було. Це потрібно саме для пом’якшення покарання, для зміни статті, за якою особа нестиме покарання. Це нас тривожить, – каже адвокат.

Шевченко наголосив, що цю інформацію перевіряють.

– Інформація одразу буде передана до органів досудового розслідування та до антикорупційних органів. Нам потрібні точні факти, з якими ми будемо звертатися. Ми надіслали два запити до установи, яка проводить токсикологічні експертизи, щоб дізнатися причину, чому півтора місяця немає висновків. На цей момент ми не отримали відповіді від експертів. Це тільки збільшує наші підозри, що є якийсь незаконний вплив на судових експертів або саму установу, – каже Денис Шевченко.

Також адвокат закликав генерального прокурора взяти під особистий контроль і досудове розслідування, і проведення експертиз.

– Користуючись нагодою, хотіли б звернутися до генерального прокурора Костіна з проханням взяти під особистий контроль проведення як досудового розслідування в цій справі, так і проведення судових експертиз, особливо судово-токсикологічних експертиз, які встановлюють наявність або відсутність алкоголю в крові підозрюваного, – сказав Шевченко.

За процедурою, експерти мають 90 днів на проведення дослідження. Цей термін ще не збіг, але все роблять нехарактерно довго.

Загалом те, скільки триває дослідження, не впливає на біологічні зразки і, відповідно, на результати. А ось те, що зразки забрали з плином часу, могло вплинути.

– Кожна хвилина, година впливає на рівень алкоголю, який зберігається у крові, в сечі, які були відібрані. І дуже багато факторів впливають на те, як швидко вони вивітрюються з організму. Це важливо. Приблизно 8 годин пройшло з моменту ДТП, коли відібрали сечу, і десь 18 годин – коли відібрали зразки крові, – зазначив адвокат.

Водночас юрист наполягає, окрім експертизи, є й інші способи, як довести, що водій був нетверезим.

– У нас є показання свідків, відео з бодикамер, які фіксували поведінку підозрюваного після ДТП, є особи, які знали й бачили, чим суддя займався саме до моменту аварії. Всі ми бачили пляшку з алкоголем, яка була в автомобілі. І там питання, чиї були відбитки пальців на цій пляшці, чи були на ній залишені якісь ДНК, чи дійсно вона його. Тобто доводити можна й іншими методами, – пояснив Денис Шевченко.

Дуже допомогло розголошення і поширення інформації про пошук свідків, про що адвокати родини нацгвардійця попросили одразу після трагедії.

Також були опитані очевидці, які перебували на блокпосту і в момент ДТП, і одразу після неї.

– Всі очевидці, свідки вказують на те, що у підозрюваного були всі ознаки алкогольного сп’яніння: це запах із рота, нечітка хода, висловлювання, які на той момент не відповідали ситуації. Деякі свідки вказують на цікаву ситуацію, коли після приїзду адвоката до підозрюваного йому чомусь після розмови з адвокатом стало дуже зле, він схопився за серце, сів на землю і почав вимагати швидку допомогу, яка приїхала і встановила, що все в нього гаразд, і не госпіталізувала, – зазначив адвокат.

Денис Шевченко наголошує, що водій, якби був тверезим, мав всі умови, щоб побачити військовослужбовця на дорозі.

– Треба брати до уваги факт, де сталася ДТП, коли сталася і хто брав у ній участь. Як зазначав сам підозрюваний, він все життя їздить цією дорогою, він бачив, що там розташований блокпост, знаки, що там проводиться контроль, потрібно зменшувати швидкість, зупинятися. Освітлення на той момент було ідеальне, там дуже гарно все видно. Під час зіткнення дорога була загороджена пластиковими спеціальними загородженнями червоно-білого кольору, які добре видно вночі, – сказав адвокат.

Адвокати родини загиблого говорять про спроби перекручувати факти стороною підозрюваного.

– Наприклад, на судовому засіданні захисник стверджував, що його підзахисний жодного разу не порушував правила дорожнього руху і такі порушення навіть не фіксувалися в автоматичному режимі, коли він перевищував швидкість. Але знову ж таки постає запитання – а чи на своєму автомобілі він постійно їздив і чи на своєму автомобілі він потрапив у ДТП. Якщо в автоматичному режимі фіксується швидкість, штраф приходить не на ім’я водія, а на ім’я власника, – зауважив Шевченко.

Також представник родини загиблого наголошує, що захист підозрюваного робить все, аби досягти перекваліфікації статті і, відповідно, зменшити термін утримання під вартою.

– Якщо буде доведено, що підозрюваний на момент скоєння ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння або іншого наркотичного засобу, йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Якщо судова експертиза покаже, що в крові не було алкоголю, може бути перекваліфікація на іншу статтю, і тоді підозрюваному загрожуватиме від 3 до 8 років, – сказав адвокат.

Прокоментував адвокат і висновки експертизи щодо швидкості, яка, за даними ДБР, у момент ДТП становила 100 км на годину.

– Це дуже багато на тій ділянці дороги, навіть якщо не враховувати, що там розташований блокпост, обмеження 50 км на годину, тому що це населений пункт Київ. По-друге, там встановлені знаки, там розмістили блокпост. Швидкість іде до поступового зниження – 50, встановлений знак 30, 10 і 5 км на годину. На тій ділянці дороги, де відбулася ДТП, швидкість повинна була бути зменшена до 5 км на годину. Вона не повинна була бути 100 км /год, – сказав він.

Крім того, каже адвокат, суддя жодного разу не просив пробачення напряму у родини.

– Всі прояви вибачення були лише на камеру під час засідань, а не особисто потерпілим. Прямих спроб вибачитися перед сім’єю не було, – наголосив Денис Шевченко.

Зараз, додав адвокат, принципово важливо отримати висновки експертизи на алкоголь у зразках крові та сечі, аби досудове розслідування завершилося якомога швидше.

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