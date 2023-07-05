Суддя Тандир їхав зі швидкістю 100 км/год, аналізів крові ще немає – ДБР

Голова Макарівського районного суду Олексій Тандир, який на блокпосту в Києві збив на смерть нацгвардійця Вадима Бондаренка, їхав зі швидкістю 100 км/год.

Такими є результати експертизи на швидкість. Про це ексклюзивно журналістці Фактів ICTV Оксані Михайловій повідомила речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

– Експертиза показала, що швидкість на момент розвитку ДТП була 100 км/год, що вдвічі більше, ніж дозволено в населеному пункті. Тобто це порушення правил дорожнього руху, – заявила Тетяна Сапьян.

До того ж, така швидкість уп’ятеро перевищує ту цифру, яку називав сам водій.

Крім того, варто наголосити, що ДТП сталась на блокпосту, де, згідно з рекомендаціями, взагалі необхідно знизити швидкість до 5 км/год.

– Ми з вами прекрасно розуміємо, що підозрюваний та його захист працюють над відбілюванням репутації судді, над зменшенням рівня його покарання, можливо, домагаються перекваліфікації статті. Але, не йдучи на співпрацю і використовуючи шпаринки в Кримінально-процесуальному кодексі, їм не вдасться досягти результату, – каже Сапьян.

Тим часом результатів експертизи на вміст алкоголю в крові судді досі немає.

У ДБР наголошують: установа та експерти, які працюють над нею, є незалежними. Слідчі не можуть впливати на них.

– Можу лише сказати, що бюро зацікавлене в тому, щоб якомога швидше отримати результати цих аналізів, тому що від них теж чимало залежить. Але ми не можемо впливати на експертів і вказувати їм, скільки в них є днів, щоб провести експертизу. Наразі ми, як все суспільство, чекаємо на результати цих аналізів. Щойно вони будуть готові, відразу зможемо про це говорити, – зазначає в коментарі Фактам ICTV речниця ДБР.

Тетяна Сапьян додає: у слідства є інструменти, як довести нетверезість водія навіть у тому випадку, якщо результати будуть негативними.

Наприклад, слідчі можуть не погоджуватися з результатами експертизи (оскільки на результат може вплинути кількість часу, через який було відібрано зразки, – Ред.), якщо є інші докази, які підтверджуватимуть стан алкогольного сп’яніння судді.

Слідство бере до уваги, крім результатів аналізів, відео з усіх камер, які вдалося долучити в процесі досудового розслідування, покази свідків, той факт, що в автівці було знайдено пляшку з алкоголем.

Усе це є непрямими доказами того, що суддя міг вживати алкоголь, хоч дійсно важливу роль у цьому процесі відіграє сама експертиза біологічних зразків.

Наразі слідство перебуває на завершальному етапі. У ДБР сподіваються, що всі результати до 21 липня будуть відомі.

Якщо слідство вважатиме за потрібне, то зможе просити про продовження і термінів досудового розслідування і, відповідно, продовження запобіжного заходу для судді у вигляді тримання під вартою.

– Відповідальність все одно буде. Винний буд покараний, – запевняє українців Тетяна Сапьян.

Нагадаємо, що близько опівночі 26 травня голова Макарівського районного суду Олексій Тандир за кермом Лексуса скоїв наїзд на 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка на одному з блокпостів у Києві.

Від травм нацгвардієць загинув на місці.

Одразу після ДТП суддя Тандир, який, як зауважили в прокуратурі, “мав візуальні клінічні ознаки сп’яніння”, відмовився від перевірки на вміст алкоголю та наркотичних речовин.

Крім того, у Лексусі голови Макарівського районного суду знайшли пляшку від алкоголю.

Увечері 26 травня судді оголосили підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння) та примусово відібрали біологічні зразки.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 10 років.

Увечері наступного дня Вища рада правосуддя підтримала подання прокуратури та надала згоду на тримання під вартою судді Олексія Тандира, дозволивши таким чином стороні обвинувачення просити суд обрати Тандиру запобіжний захід.

За тиждень після ДТП, 2 червня, ВРП тимчасово відсторонила Тандира від здійснення правосуддя.

У суді Тандир свою провину визнавав лише частково. Стверджував, що начебто не був напідпитку в момент ДТП та не вживав алкоголю напередодні.

Тим часом ні сам суддя, ні його представники, принаймні до похорону, вибачення в батьків Вадима Бондаренка не просили й жодним чином не намагалися з ними зв’язатись.

Із 23-річним нацгвардійцем, у якого залишилась дружина та троє дітей, попрощались у Тальному 28 травня.

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