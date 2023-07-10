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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Консультації тривають: Столтенберг про скасування плану дій щодо вступу України в НАТО

Єнс Столтенберг
Фото: Офіс президента

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що переговори щодо заключної декларації саміту НАТО щодо України ще тривають, тож не на часі коментувати, які саме формулювання там буде прописано.

Відповідна заява пролунала під час спільної пресконференції із президентом Литви Гітанасом Науседою напередодні Вільнюського саміту.

– Консультації тривають, і ще сьогодні відбудуться інші зустрічі. Але я впевнений, що всі союзники погодяться щодо дуже чіткого повідомлення також, коли йдеться про Україну. Ніякого остаточного рішення ще не було ухвалено. Але на саміті, і я в цьому абсолютно впевнений, що в нас буде єдність і сильний месидж щодо України, – сказав Столтенберг.

Він нагадав, що в Осло на неформальному засіданні міністрів закордонних справ запропонував щодо України пакет, який включає “три елементи”.

– Один – за програмою практичної підтримки для забезпечення повної оперативної сумісності між українськими військами та силами НАТО, що наблизить Україну ближче до НАТО, інший елемент – створення Ради НАТО Україна для консультацій, а також для спільного ухвалення рішень, і третій елемент полягав у тому, щоб зняти вимогу щодо Плану дій щодо членства, перетворивши процес членства для України, з двоетапного процесу на одноетапний, і зараз ми обговорюємо ці елементи цього пакета, а також завершуємо обговорення в рамках переговорів щодо точного формулювання, – деталізував генсек військового блоку.

З цієї причини він не озвучив подробиць про процес узгодження союзниками.

– Але я вітаю той факт, що ми зараз будуємо (позицію,  – Ред.) на пакеті, який було запущено в Осло, і я впевнений, що у нас є хороший, сильний і позитивний посил, коли лідери зустрінуться, – переконаний Столтенберг.

При цьому генсек констатував, що всі союзники згодні з тим, що Україна стане членом військового блоку.

– Я впевнений, що саміт ухвалить рішення, які будуть сильними і позитивними для України… Але знову, остаточне рішення буде ухвалено, коли ми всі погодимося, і лідери зустрінуться завтра. Тому ще занадто рано оголошувати конкретні рішення, – наголосив він.

Нагадаємо, що 10 липня глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що союзники НАТО досягли консенсусу щодо усунення ПДЧзі шляху України до вступу в НАТО.

Єнс Столтенберг, Війна в Україні, НАТО
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