ЗСУ під вогнем артилерії РФ відбили атаки біля Григорівки, Мар’їнки та Красногорівки

Напередодні українські захисники відбили низку ворожих атак на фронті.

Так, під щільним вогнем ворожої артилерії Збройні сили України успішно відбили атаки окупантів у районі Григорівки Донецької області на Бахмутському напрямку та в районах Мар’їнки та Красногорівки на Мар’їнському напрямку.

На Куп’янському напрямку українські військові стійко тримають оборону.

Продовжують стримувати наступ російських військ Сили оборони в районі Сєверного Донецької області на Авдіївському напрямку.

Провалився наступ окупантів у районі Новомихайлівки Донецької області на Шахтарському напрямку.

На Запорізькому та Херсонському напрямках армія РФ основні сили кидає на те, щоб не допустити подальшого просування українських військ.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а також закріплюються на досягнутих рубежах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 503-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.