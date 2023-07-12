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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Перевірка документів під час воєнного стану: чи можуть це робити військові

Мобілізація, військовий облік, війна в Україні, паспорт України
Фото: Getty Images

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Тому перевірка документів у громадян – буденна процедура.

Проте навіть перевірка документів має виконуватись правильно. Чи мають право військові перевіряти документи в українців – дізнавалися Факти ICTV.

Перевірка документів: чи мають право це робити військові

За словами адвоката та юриста Ростислава Кравця, якщо на вулиці до вас підійдуть чоловіки у формі та попросять показати документи, то такі дії будуть вважатися незаконними.

– Військові не мають права перевіряти документи чи когось затримувати. Це можуть робити виключно органи Національної поліції України, – каже адвокат.

Якщо ж військові запідозрили когось і хочуть перевірити документи, то, за словами адвоката, вони мають викликати представників поліції та вже за їхньою допомогою отримати пояснення чи документи від людини.

– Представники Нацполіції мають право перевіряти документи чи затримувати громадян, але свої дії вони повинні пояснити, – додає Кравець.

Крім того, представники ТЦК і СП теж не мають права перевіряти документи на вулицях. Проте Кравець наголошує, що йти на відкритий конфлікт із військовими теж не варто.

Адвокат радить попросити військових викликати поліцію та розібратися в ситуації у їхній присутності.

Хто має право перевіряти документи

У Міністерстві юстиції наголошують, що перевіряти документи мають право уповноважені представники Національної поліції, СБУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, ДМС, Держмитслужби та Збройних сил, які визначені в наказі коменданта.

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