Перевірка документів під час воєнного стану: чи можуть це робити військові
В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Тому перевірка документів у громадян – буденна процедура.
Проте навіть перевірка документів має виконуватись правильно. Чи мають право військові перевіряти документи в українців – дізнавалися Факти ICTV.
Перевірка документів: чи мають право це робити військові
За словами адвоката та юриста Ростислава Кравця, якщо на вулиці до вас підійдуть чоловіки у формі та попросять показати документи, то такі дії будуть вважатися незаконними.
– Військові не мають права перевіряти документи чи когось затримувати. Це можуть робити виключно органи Національної поліції України, – каже адвокат.
Якщо ж військові запідозрили когось і хочуть перевірити документи, то, за словами адвоката, вони мають викликати представників поліції та вже за їхньою допомогою отримати пояснення чи документи від людини.
– Представники Нацполіції мають право перевіряти документи чи затримувати громадян, але свої дії вони повинні пояснити, – додає Кравець.
Крім того, представники ТЦК і СП теж не мають права перевіряти документи на вулицях. Проте Кравець наголошує, що йти на відкритий конфлікт із військовими теж не варто.
Адвокат радить попросити військових викликати поліцію та розібратися в ситуації у їхній присутності.
Хто має право перевіряти документи
У Міністерстві юстиції наголошують, що перевіряти документи мають право уповноважені представники Національної поліції, СБУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, ДМС, Держмитслужби та Збройних сил, які визначені в наказі коменданта.
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк