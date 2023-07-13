Київ – Берлін: залізнична компанія RegioJet запустить рейси з України до ЄС

Чеський залізничний перевізник RegioJet запускає нові рейси в Україну та планує купувати українські вагони.

Про це в інтерв’ю українському Forbes розповів власник RegioJet Радім Янчура.

Янчура каже, що для його компанії Україна займає лише 1% у бізнесі RegioJet, а загалом компанія за 2022 рік перевезла 11 млн пасажирів.

– До кінця 2024-го плануємо суттєво збільшити частку українського напрямку, пасажиропотік має зрости втричі – до 500 тис. пасажирів на рік, – каже Янчура.

За його словами, в планах на цей рік є запуск нового маршруту Прага – Чоп та отримання можливості заїзду власних потягів до станції Мостиська-2 у Львівській області.

Наразі потяги RegioJet приїздять до польського Перемишля, де пасажири пересідають з поїзда Укрзалізниці. В наступному році компанія хоче запустити прямі рейси Київ – Берлін і Київ – Ганновер. Також у планах: інвестувати в українську залізницю, електрифікувати ділянку Чоп – Мукачево та побудувати пасажирську платформу й пішохідний міст на станції Мостиська-2.

За словами Янчури, RegioJet має найбільшу частку перевезень на популярному маршруті Прага – Кошице. Кошице є другим за величиною містом Словаччини, яке розташоване за 70 км від Ужгорода.

– Хочемо продовжити цей маршрут до українського міста Чоп в Закарпатській області, а в перспективі – до Мукачева. Ми бачимо потенціал у перевезенні європейських туристів саме в Мукачеві, – пояснює він.

Власник RegioJet стверджує, що вже 2023 року його компанія хоче запустити новий поїзд до міста Чоп, який в процесі узгодження з Укрзалізницею графіків і умов.

– З Мукачево ситуація дещо складніша. Головна перепона – ділянка колії Чоп – Мукачево не електрифікована: раніше вона мала контактну мережу, але згодом частину її розібрали. Це вузька європейська колія стандарту 1435 мм. Сьогодні в Києві я мав багато зустрічей з представниками української влади та керівництвом УЗ. Ми готові за власні кошти електрифікувати цю ділянку, – каже він.

Радім Янчура сподівається, що після закінчення війни, якщо проєкт буде реалізовано, його компанія отримає новий популярний напрямок для туристів із Чехії та Словаччини. Своєю чергою, Україна отримає туристичний потік, який позитивно впливатиме на економіку Закарпаття, вважає він.

– Відстань від Праги до Мукачева дозволяє організувати перевезення нічними поїздами. Тобто ви засинаєте в Празі, а прокидаєтеся вже в Мукачеві – серці Закарпаття, – зауважує перевізник.

Доцільність такого кроку чеський підприємець бачить у тому, що щодня з Чехії до України вирушає 20-30 автобусів, що становить близько від 1 тис. до 1,5 тис. пасажирів.

– Але ми розуміємо, що поїздами подорожувати дешевше, комфортніше і швидше. Планували розпочати рейси в Україну в червні 2022-го, але через повномасштабне російське вторгнення нам довелося прискоритися. Фактично ми почали на пів року раніше – в лютому. Тоді нашою головною метою було забезпечення евакуації українців та доставка гуманітарної допомоги, – пояснює він.

Крім того, власник RegioJet планує, що після того, як Україна стане членом Європейського Союзу, його компанія зможе оперувати поїздами вже на українській території, отримавши відповідну ліцензію, оскільки залізничний бізнес в Європейському Союзу передбачає можливість отримати доступ до залізничної інфраструктури для усіх перевізників, які сплачують фіксований тариф.

Довідково. RegioJet – приватна компанія, яку заснував Радім Янчура. RegioJet має маршрути чеських робітників до ЄС і Великої Британії. Компанія починала з автобусних перевезень з регулярними рейсами, а вже потім розпочала залізничні перевезення.

Сьогодні Regiojet – це другий за величиною автобусний перевізник в Європі після Flixbus і найбільший приватний залізничний пасажирський перевізник у Центральній Європі. RegioJet має ліцензії на роботу в Чехії, Словаччині, Німеччині, Австрії і Польщі.

Джерело : Forbes Україна

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.