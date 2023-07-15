Ілля Нежигай, редактор стрічки
Засідання Ставки та спроби РФ завадити висадці ЗСУ на лівому березі Дніпра: 507-й день війни
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Влада допомагати не поспішає: одесити самотужки відновлюють будівлі після удару РФ
Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.Олександра Ченкова