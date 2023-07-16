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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

П’ять країн ЄС хочуть продовжити обмеження імпорту зерна з України після 15 вересня

П’ять країн ЄС хочуть продовжити обмеження імпорту зерна з України після 15 вересня
Фото: Pexels

Угорщина та ще чотири країни Європейського Союзу хочуть продовжити заборону імпорту зерна з України.

Про це заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь у коментарі Vilaggazdasag.

За його словами, Угорщина, Болгарія, Польща, Румунія та Словаччина хочуть, щоб Європейська Комісія продовжила заборону, яка стосується імпорту української сільгосппродукції в ці країни після 15 вересня, коли, як очікується, ці обмеження мають завершитись.

– Що стосується обмеження імпорту, Угорщина поділяє позицію Болгарії, Польщі, Румунії та Словаччини, яка полягає в тому, що Єврокомісія повинна продовжити заборону на імпорт української сільгосппродукції навіть після 15 вересня, оскільки це єдиний спосіб захистити інтереси європейських фермерів,- сказав Надь.

Водночас угорський міністр виступає за продовження Чорноморської зернової ініціативи, оскільки таким чином українське зерно буде транспортуватись морем і менше йти в Європу, де його занадто багато.

– Останнім часом все менша частка української сільськогосподарської продукції транспортується морем, а решта надходить до Європи через п’ять прифронтових країн. Це свідчить про зміни на внутрішньому ринку, які спричиняє необмежений приплив української сільськогосподарської продукції до Європи, – сказав він.

Іштван Надь каже, що для подальшого транспортування сільськогосподарської продукції, яка стоїть на складах Європи, зазначені п’ять країн вже виступають із ініціативою до Єврокомісії щодо прогресивної субсидії на транзитні перевезення, яка має компенсувати цю різницю у вартості.

Це, на думку міністра, зробить “доцільним транспортування зерна й надалі і запобігло б абсурдній ситуації, коли на сході ЄС демпінг з України спричиняє серйозні перебої”.

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Єврокомісія, ЄС, Імпорт, Болгарія, Війна в Україні, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина
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