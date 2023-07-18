Через систему ППО Росії: у США вважають, що зараз літаки не принесуть Україні користі
У США вважають, що західні винищувачі не принесуть Україні користі у поточному контрнаступі через розгалужену систему протиповітряної оборони Росії.
Про це пише The Washington Post із посиланням на американських офіційних осіб.
– Йдеться про те, щоб продовжувати чинити тиск, використовуючи комбінований підхід, – сказав один із чиновників.
Представники США очікують, що Україна врешті-решт пройде мінні поля та наблизиться до основних оборонних рубежів Росії.
Водночас українські сили “повинні бути обережними та виваженими щодо використання артилерії, коли вони проходять мінні поля”, сказав інший американський чиновник.
Український уряд вказав, що темпи наступу та час його початку в червні були частково зумовлені поступовим постачанням західної зброї, яке часто надходило лише через кілька місяців переговорів і матеріально-технічних затримок.
– Наскільки просунуться (українці, – Ред.), дуже залежить від Заходу. Захід робить усе правильно, тільки на шість місяців із запізненням, – сказав високопоставлений чиновник оборони НАТО.
Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. На торгах у Сполучених Штатах зафіксували ціновий стрибок у понад 4%. Кремль, серед іншого, домагається, щоб підсанкційний Россельхозбанк знову підключили до міжнародної банківської системи SWIFT, аби розблокували експорт російського аміаку.Оксана Лотоцька