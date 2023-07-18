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В Україні затвердили проєкт із відбудови Каховської ГЕС – Шмигаль

Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

13 липня уряд затвердив постанову про експериментальний проєкт із початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвала РФ.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду у вівторок, 18 липня.

– Важливим елементом підтримки нашого агрокомплексу буде відновлення систем зрошення на Півдні України. Каховська ГЕС у цьому питанні відігравала і ще відіграватиме важливу роль, – сказав він.

Прем’єр-міністр зазначив, що проєкт розрахований на два роки.

– На першому етапі спроєктуємо всі інженерні конструкції, підготуємо необхідну базу для відновлення. Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де розташована ГЕС. Він передбачає власне будівельні роботи, – розповів Шмигаль.

Координуватиме проєкт Міністерство економіки, а замовником робіт буде державне Укргідроенерго.

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Крім того, прем’єр-міністр серед умов розвитку агросектору назвав якнайшвидше розмінування сільгоспземель і швидку логістику.

– Із перших днів повномасштабної війни Росія блокує українські чорноморські порти. Завдяки тристоронній угоді з Туреччиною та ООН майже рік діяла зернова ініціатива. За цей час Україні вдалося експортувати понад 33 млн тонн аграрної продукції до 45 країн світу. Та нині РФ намагається зірвати цю ініціативу та спровокувати нову продовольчу кризу у світі, – додає Шмигаль.

Агробізнес, Війна в Україні, Денис Шмигаль, Каховська ГЕС
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