Слово корупція щодо України не прозвучало жодного разу: Резніков про саміт НАТО у Вільнюсі

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на саміті Організації Північноатлантичного договору у Вільнюсі жодного разу не прозвучало слово корупція щодо України.

Про це він сказав у Медіацентрі Україна під час пресконференції у середу, 19 липня.

– За два дні, під час яких ми перебували на саміті у Вільнюсі й комунікували з лідерами країн, і на всіх сесіях, на яких ми бували, жодного разу слово корупція не звучала як вимога до України, – сказав він.

За словами міністра, це означає, що наші зусилля, зокрема Верховної Ради та створених антикорупційних органів, партнери оцінили, а рівень довіри зріс.

Резніков додав, що під час саміту у Вільнюсі йшлося про очікування від України у питанні реформ. Міністр наголосив, що це також означає, що Україна рухається у правильному напрямку.

Під час саміту держав НАТО, що відбувся 11-12 липня, держави-члени узгодили пакет підтримки із трьох елементів, який має наблизити вступ України до військово-політичного союзу.

Цей пакет передбачає скасування вимоги щодо виконання ПДЧ, довгострокову програму військової допомоги та запуск Ради Україна – НАТО.

Джерело : Укрінформ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.