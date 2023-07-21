В Україні розшукують понад 50 тис. осіб, 12% із них дезертири – YouControl

На сьогодні в Україні з різних причин перебувають у розшуку понад 52 тис. людей. Із них 12% – це дезертири.

Про це йдеться в дослідженні аналітиків компанії YouControl.

Вони дослідили дані реєстру розшуку Міністерства внутрішніх справ України щодо осіб, які переховуються від органів влади.

Станом на початок липня українські органи не могли знайти близько 52,8 тис. осіб. За даними дослідження, чоловіків у нашій країні розшукують вп’ятеро частіше, ніж жінок.

Аналітики встановили, що 2014-2015 роки стали піковими за кількістю людей, які потрапили в розшук (їх кількість збільшилася майже на 22 тис. осіб). Саме тоді в Україні розпочалися воєнні дії на Сході.

Другий піковий період припав на 2022 рік – початок повномасштабного вторгнення РФ, коли до реєстру розшуку додалося 5,5 тис. людей. А від початку 2023-го він збільшився ще на майже 3,5 тис. імен.

Аналітики виділили п’ять ключових причин розшуку людей правоохоронцями:

переховування від органів досудового розслідування (31% від загальної кількості);

переховування від органів прокуратури (19%);

переховування від суду (15%);

дезертирство (12%);

розшук відповідачів у справах про стягнення аліментів (майже 8%).

– Після анексії Криму та початку війни в рази збільшилася кількість дезертирів, яких досі не знайдено… Цифри приголомшують, адже наразі за всі роки налічується ціла бригада дезертирів – 6,1 тис. осіб. 96% осіб потрапили у цей список саме у 2014-2015 роках та досі розшукуються, – наголошується в дослідженні.

Українські органи найбільше розшукують людей в тимчасово окупованому Криму (11,8 тис. або 23% від загальної кількості). На другому місці – розшук людей у Донецькій області (16% або 8 тис. осіб) а на третьому – в Києві (11% або 5,7 тис. людей).

Луганщина перебуває на четвертому місці (7%, 3,7 тис осіб). А п’яте місце розділили між собою чотири області – Вінницька, Запорізька, Одеська та Харківська, у кожній з яких розшукують по 2 тис. людей (4% від загальної кількості).

Як перевірити, чи перебуває людина в розшуку

В YouControl наголошують, що перед початком співпраці з потенційним співробітником чи клієнтом варто перевірити, чи не перебуває особа у базі розшуку МВС.

Це можна зробити в модулі Фізичні особи на сайті YouControl. База містить публічні дані з офіційних державних реєстрів.

Після введення ПІБ (прізвища, імені та по батькові особи) аналітична система покаже інформацію, зібрану з офіційних джерел. Зокрема, і про розшук у розділі Перевірка МВС.

Якщо людина перебуває в розшуку, буде вказана і причина: категорія, стаття звинувачення та дата зникнення.

При перевірці фізосіб варто звертати увагу на всі вкладки.

Джерело: YouControl

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.