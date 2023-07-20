Варварські удари по портах і знищення українського зерна призведуть до світової кризи – Боррель

Вихід Росії із зернової угоди, а також варварські ракетні атаки на порти Одеси, які спричинили масштабне руйнування зерносховищ, можуть призвести до масштабної продовольчої кризи у світі.

Таку заяву зробив високий представник ЄС Жозеп Боррель, виступаючи перед журналістами перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі в четвер.

Він назвав ракетні удари по українській портовій інфраструктурі “варварським ставленням, яке буде взято до уваги Радою сьогодні”.

– Вони не лише виходять із зернової угоди, щоб експортувати зерно з України, а й спалюють зерно. Ми вже знаємо, що це призведе до великої, величезної продовольчої кризи у світі, – сказав високий представник ЄС.

Він також розповів журналістам що представив план “забезпечення фінансової підтримки України в наступні роки, яка складе досить значну суму в грошовому еквіваленті”, який, на його сподівання, підтримають міністри.

Нагадаємо, в ніч проти 19 липня Росія цілеспрямовано випустила ракети по зернових терміналах портів Одеса та Чорноморськ. Руйнувань зазнала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів і перевізників Kernel, Viterra та CMA CGM Group.

Також ракетами було пошкоджено резервуари та причали Одеського порту, а у порту Чорноморськ знищено 60 тис. т зерна. За оцінками спеціалістів, для повноцінного відновлення цих об’єктів знадобиться не менш ніж рік.

Фото: Мінвідновлення

Джерело : CNN

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