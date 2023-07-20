Варварські удари по портах і знищення українського зерна призведуть до світової кризи – Боррель
Вихід Росії із зернової угоди, а також варварські ракетні атаки на порти Одеси, які спричинили масштабне руйнування зерносховищ, можуть призвести до масштабної продовольчої кризи у світі.
Таку заяву зробив високий представник ЄС Жозеп Боррель, виступаючи перед журналістами перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі в четвер.
Він назвав ракетні удари по українській портовій інфраструктурі “варварським ставленням, яке буде взято до уваги Радою сьогодні”.
– Вони не лише виходять із зернової угоди, щоб експортувати зерно з України, а й спалюють зерно. Ми вже знаємо, що це призведе до великої, величезної продовольчої кризи у світі, – сказав високий представник ЄС.
Він також розповів журналістам що представив план “забезпечення фінансової підтримки України в наступні роки, яка складе досить значну суму в грошовому еквіваленті”, який, на його сподівання, підтримають міністри.
Нагадаємо, в ніч проти 19 липня Росія цілеспрямовано випустила ракети по зернових терміналах портів Одеса та Чорноморськ. Руйнувань зазнала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів і перевізників Kernel, Viterra та CMA CGM Group.
Також ракетами було пошкоджено резервуари та причали Одеського порту, а у порту Чорноморськ знищено 60 тис. т зерна. За оцінками спеціалістів, для повноцінного відновлення цих об’єктів знадобиться не менш ніж рік.
Фото: Мінвідновлення
Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. На торгах у Сполучених Штатах зафіксували ціновий стрибок у понад 4%. Кремль, серед іншого, домагається, щоб підсанкційний Россельхозбанк знову підключили до міжнародної банківської системи SWIFT, аби розблокували експорт російського аміаку.Оксана Лотоцька