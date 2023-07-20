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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Після виходу з зернової угоди Росія перешкоджатиме торгівлі у Чорному морі – розвідка Британії

Після виходу з зернової угоди Росія перешкоджатиме торгівлі у Чорному морі – розвідка Британії
Фото: Факти ICTV

Вийшовши з Чорноморської зернової ініціативи, Росія прагне відвернути всі торгові судна від українських портів.

Про це йдеться у щоденному звіті Британської розвідки. 

У відомстві зазначають, що Росія, ймовірно, прийняла рішення вийти з угоди вже давно, оскільки вирішила, що вона більше не відповідає її інтересам, та замаскувала це дезінформацією, стверджуючи, що її вихід викликаний занепокоєнням тим, що цивільні судна наражаються на небезпеку від українських мін, і що Україна використовує зерновий коридор у військових цілях, не надаючи доказів цих тверджень.

– 19 липня 2023 року Міністерство оборони Росії заявило, що буде вважати, що всі судна, які наближаються до України, перевозять зброю, – повідомляє розвідка Британії.

Російський Чорноморський флот, ймовірно, тепер буде відігравати більш активну роль у перешкоджанні будь-якій торгівлі, що продовжується. Однак операції з блокади ЧФ будуть піддаватися ризику з боку українських надводних кораблів без екіпажу і крилатих ракет берегової оборони.

Нагадаємо, секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва не продовжуватиме дію зернової угоди, яка завершилася 17 липня.

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Зерно, Розвідка, Росія, Україна, Чорноморська зернова ініціатива
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Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. На торгах у Сполучених Штатах зафіксували ціновий стрибок у понад 4%. Кремль, серед іншого, домагається, щоб підсанкційний Россельхозбанк знову підключили до міжнародної банківської системи SWIFT, аби розблокували експорт російського аміаку.

Оксана Лотоцька
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