Військова допомога від Німеччини і Болгарії та масове виробництво БпЛА: 514-й день війни

22 Липня, 1:12

ВСУ сбили вражеский БпЛА над Никопольским районом – глава РВО

Збройні сили України в п’ятницю збили ворожий БпЛА над Нікопольським районом, але противник спрямував ще два на територію Червоногригорівської громади, повідомив голова РВА Євген Євтушенко.

– Протягом дня над територією району Силами оборони України збито один ворожий БпЛА. Ще два БпЛА-камікадзе ворог направив на територію Красногригорівської ТГ, – написав він у Telegram-каналі.

Він зазначив, що при цьому люди не постраждали.

За його словами, внаслідок дій росіян сталися загоряння, які були ліквідовані пожежниками.

Також надвечір ворог здійснив обстріл населеного пункту. Фахівці оглядають місця вибухів та уточнюють наслідки атаки.

У межах інших громад району день минув без обстрілів і надзвичайних ситуацій.