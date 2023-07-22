Військова допомога від Німеччини і Болгарії та масове виробництво БпЛА: 514-й день війни
ВСУ сбили вражеский БпЛА над Никопольским районом – глава РВО
Збройні сили України в п’ятницю збили ворожий БпЛА над Нікопольським районом, але противник спрямував ще два на територію Червоногригорівської громади, повідомив голова РВА Євген Євтушенко.
– Протягом дня над територією району Силами оборони України збито один ворожий БпЛА. Ще два БпЛА-камікадзе ворог направив на територію Красногригорівської ТГ, – написав він у Telegram-каналі.
Він зазначив, що при цьому люди не постраждали.
За його словами, внаслідок дій росіян сталися загоряння, які були ліквідовані пожежниками.
Також надвечір ворог здійснив обстріл населеного пункту. Фахівці оглядають місця вибухів та уточнюють наслідки атаки.
У межах інших громад району день минув без обстрілів і надзвичайних ситуацій.
В Кабміні дали старт масовому виробництву дронів в Україні – Федоров
Експеримент у частині розроблення, виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та їхніх бойових частин для ЗСУ, затверджений урядом, дає старт масовому виробництву боєприпасів для БпЛА.
Про це заявив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
– Сьогодні наші воїни часто використовують саморобні конструкції, щоб обладнати дрони гранатами, мінами та іншими неспеціалізованими боєприпасами. Тепер ситуація зміниться, – написав Федоров у Telegram.
Він зазначив, що ухвалена урядом постанова на державному рівні визнає порядок виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до БпЛА, що дасть змогу приватним компаніям без зусиль виробляти боєприпаси для дронів, а військовим – отримувати якісні та інноваційні рішення.
Постанова визначає порядок отримання статусу виробника боєприпасів для БПЛА та встановлює чіткі вимоги до компаній щодо їхнього виробництва.
– Це великі можливості для розробки та масштабування технологічних продуктів… Продовжуємо створювати сприятливі умови для розвитку українського defence-tech, – наголосив віцепрем’єр.
Чому Вадим Пристайко позбувся посади і хто стане його наступником
Рішення про звільнення Вадима Пристайка з посади українського посла в Британії не пояснювали в Офісі президента.
Експерти вважають, що таке кадрове рішення Банкової може вплинути на відносини між Україною та Сполученим Королівством.
Чому був звільнений Вадим Пристайко та хто може його замінити – читайте в матеріалі на Фактах ICTV.