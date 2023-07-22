Щодня вигризаємо територію: в Міноборони заявили, що військова ініціатива перейшла до ЗСУ

Під час літнього контрнаступу військова ініціатива на полі бою перейшла до Збройних сил України.

Про це заявив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов.

Він зазначив, що це стосується і Куп’янського напрямку, де останнім часом активізувалися путінські війська.

– Військова ініціатива зараз на фронті перейшла до нас. По всій лінії, що б там не казали зараз, що росіяни спробували в районі Куп’янська щось зробити, – це була відчайдушна спроба якось відтягнути наші сили з інших напрямків. Але загалом уся ініціатива зараз на нашому боці, – наголосив Гаврилов.

Він додав, що цей факт є важливим для партнерів України, особливо для військових чиновників, з якими Київ постійно проводить обмін інформацією та консультації.

Заступник міністра підтвердив, що Україна ще не використала весь свій ресурс під час контрнаступу. А тому “ні в кого немає сумнівів”, що військова допомога нашій країні триватиме, а ЗСУ досягнуть успіху.

– Важливо, що ми кожен день просуваємося. Десь на 100 метрів, десь – на кілометр. Щодня ми вигризаємо нашу територію, ми вигризаємо першу і другу лінії оборони там, де Росія змогла щось побудувати, – пояснив Гаврилов.

Він додав, що “людям, які сидять в теплих приміщеннях, дивляться інтернет і телебачення”, хотілося б, щоб контрнаступ проходив швидшими темпами. Проте потрібно враховувати реальну ситуацію на полі бою.

Як повідомляли в ЗСУ, на Лимано-Куп’янському напрямку війська РФ уже тривалий час тримають велике угруповання та намагаються прорвати нашу оборону, але зазнають невдач. Там зосереджено понад 100 тис. окупантів.

Джерело : Міноборони

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