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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Щодня вигризаємо територію: в Міноборони заявили, що військова ініціатива перейшла до ЗСУ

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Під час літнього контрнаступу військова ініціатива на полі бою перейшла до Збройних сил України.

Про це заявив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов.

Він зазначив, що це стосується і Куп’янського напрямку, де останнім часом активізувалися путінські війська.

– Військова ініціатива зараз на фронті перейшла до нас. По всій лінії, що б там не казали зараз, що росіяни спробували в районі Куп’янська щось зробити, – це була відчайдушна спроба якось відтягнути наші сили з інших напрямків. Але загалом уся ініціатива зараз на нашому боці, – наголосив Гаврилов.

Він додав, що цей факт є важливим для партнерів України, особливо для військових чиновників, з якими Київ постійно проводить обмін інформацією та консультації.

Заступник міністра підтвердив, що Україна ще не використала весь свій ресурс під час контрнаступу. А тому “ні в кого немає сумнівів”, що військова допомога нашій країні триватиме, а ЗСУ досягнуть успіху.

– Важливо, що ми кожен день просуваємося. Десь на 100 метрів, десь – на кілометр. Щодня ми вигризаємо нашу територію, ми вигризаємо першу і другу лінії оборони там, де Росія змогла щось побудувати, – пояснив Гаврилов.

Він додав, що “людям, які сидять в теплих приміщеннях, дивляться інтернет і телебачення”, хотілося б, щоб контрнаступ проходив швидшими темпами. Проте потрібно враховувати реальну ситуацію на полі бою.

Як повідомляли в ЗСУ, на Лимано-Куп’янському напрямку війська РФ уже тривалий час тримають велике угруповання та намагаються прорвати нашу оборону, але зазнають невдач. Там зосереджено понад 100 тис. окупантів.

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Джерело: Міноборони
Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ, Міноборони України
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