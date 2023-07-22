Каждый день выгрызаем территорию: в Минобороны заявили, что военная инициатива перешла к ВСУ

Во время летнего контрнаступления военная инициатива на поле боя перешла к Вооруженным силам Украины.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов.

Он отметил, что это касается и Купянского направления, где в последнее время активизировались путинские войска.

– Военная инициатива сейчас на фронте перешла на нашу сторону. По всей линии, что бы там ни говорили сейчас, что россияне попытались в районе Купянска что-то сделать, – это была отчаянная попытка как-то оттянуть наши силы с других направлений. Но в целом, вся инициатива сейчас на нашей стороне, – подчеркнул Гаврилов.

Он добавил, что этот факт важен для партнеров Украины, особенно для военных чиновников, с которыми Киев постоянно проводит обмен информацией и консультации.

Замминистра подтвердил, что Украина еще не использовала весь свой ресурс во время контрнаступления. А потому “ни у кого нет сомнений”, что военная помощь нашей стране будет продолжаться, и ВСУ добьются успеха.

– Важно, что мы каждый день продвигаемся. Где-то на 100 метров, где-то – на километр. Каждый день мы выгрызаем нашу территорию, мы выгрызаем первую и вторую линии обороны там, где Россия смогла что-то построить, – объяснил Гаврилов.

Он добавил, что “людям, которые сидят в теплых помещениях, смотрят Интернет и телевидение”, хотелось бы, чтобы контрнаступление проходило более быстрыми темпами. Однако нужно учитывать реальную ситуацию на поле боя.

Как сообщали в ВСУ, на Лимано-Купянском направлении войска РФ уже длительное время держат большую группировку и пытаются прорвать нашу оборону, но терпят неудачи. Там сосредоточено более 100 тыс. оккупантов.

Источник : Минобороны

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