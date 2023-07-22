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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Сьогодні близько 90% окупантів знищують ракетні війська та артилерія ЗСУ – Генштаб

ЗСУ
Фото: Міноборони

На нинішньому етапі війни близько 90% російських окупантів вдається знищувати завдяки роботі ракетних військ та артилерії Збройних сил України.

Про це розповів начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ, полковник Сергій Баранов.

Він пояснив, що саме артилеристи визначають, як завдати вогневого удару по ворогу, щоб не зачепити своїх побратимів і забезпечити найкращий результат.

– На сьогодні близько 90% знищених російських окупантів – робота ракетних військ та артилерії, – наголосив Баранов.

Він пояснив, що такий результат став можливим завдяки навченості українських воїнів, запровадженню автоматизованої системи управління вогнем і застосуванню сучасної західної зброї.

Баранов уточнив, що ЗСУ змогли сформувати далекобійний “вогневий кулак”.

– Завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам ми скомбінували і створили далекобійний “вогневий кулак”, який б’є настільки потужно та влучно, що росіяни вже не мають змоги вести з нами дієву контрбатарейну боротьбу, – зазначив полковник.

До того ж, українські артилеристи постійно адаптуються, вигадують нові способи та методи вогневого ураження, вдосконалюють зброю, боєприпаси, навички та вміння, щоб наблизити перемогу у війні.

Як відомо, днями українські військові завдали удару по скупченню окупантів у Скадовському районі (Херсонська область). Знищено живу силу ворога, пускові установки зенітно-ракетних комплексів С-300, склад із безпілотниками.

Загалом від початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували близько 241 330 окупантів, з них 640 – лише за минулу добу.

Джерело: Military Media Center

Війна в Україні, ЗСУ
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