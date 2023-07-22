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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Сегодня около 90% оккупантов уничтожают ракетные войска и артиллерия ВСУ – Генштаб

ЗСУ
Фото: Минобороны

На нынешнем этапе войны около 90% российских оккупантов удается уничтожать благодаря работе ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Украины.

Об этом рассказал начальник Главного управления ракетных войск, артиллерии и беспилотных систем Генштаба ВСУ полковник Сергей Баранов.

Он объяснил, что именно артиллеристы определяют, как нанести огневой удар по врагу, чтобы не задеть своих побратимов и обеспечить наилучший результат.

– На сегодняшний день около 90% уничтоженных российских оккупантов – работа ракетных войск и артиллерии, — подчеркнул Баранов.

Он объяснил, что такой результат стал возможным благодаря обученности украинских воинов, внедрению автоматизированной системы управления огнем и применению современного западного оружия.

Баранов уточнил, что ВСУ смогли сформировать дальнобойный “огневой кулак”.

– Благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам мы скомбинировали и создали дальнобойный “огневой кулак”, который бьет настолько мощно и точно, что россияне уже не могут вести с нами действенную контрбатарейную борьбу, — отметил полковник.

При этом украинские артиллеристы постоянно адаптируются, придумывают новые способы и методы огневого поражения, усовершенствуют оружие, боеприпасы, навыки и умения, чтобы приблизить победу в войне.

Как известно, на днях украинские военные нанесли удар по скоплению оккупантов в Скадовском районе (Херсонская область). Уничтожена живая сила врага, пусковые установки зенитно-ракетных комплексов С-300, склад с беспилотниками.

Всего с начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали около 241 330 оккупантов, из них 640 – только за минувшие сутки.

Источник: Military Media Center

Война в Украине, ВСУ
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