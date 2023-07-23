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Валентина Летяк, редакторка стрічки

РФ намагається створити буферну зону навколо Луганщини – розвідка Британії

російські окупанти
Фото: Getty Images

Західне угруповання військ РФ, ймовірно, намагається відступити до річки Оскіл, щоби створити буферну зону навколо Луганської області, повне захоплення якої Кремль вважає однією із основних цілей.

Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії вранці 23 липня.

Крім того, за її даними, в останні кілька днів країна-агресор посилила артобстріли у північній частині лінії фронту, в Луганській і Харківській областях, одночасно дещо збільшивши кількість штурмів невеликими підрозділами.

– РФ, ймовірно, домоглася лише незначних успіхів, але відновлення активності її військ на півночі підтверджує його важливість для Кремля в умовах, коли окупанти зазнають значного тиску на Запорізькому напрямку, – йдеться у зведенні.

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Армія Росії, Війна в Україні, Велика Британія, ЗСУ, контрнаступ, Луганська область, Розвідка
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