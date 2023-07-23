РФ намагається створити буферну зону навколо Луганщини – розвідка Британії

Західне угруповання військ РФ, ймовірно, намагається відступити до річки Оскіл, щоби створити буферну зону навколо Луганської області, повне захоплення якої Кремль вважає однією із основних цілей.

Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії вранці 23 липня.

Крім того, за її даними, в останні кілька днів країна-агресор посилила артобстріли у північній частині лінії фронту, в Луганській і Харківській областях, одночасно дещо збільшивши кількість штурмів невеликими підрозділами.

– РФ, ймовірно, домоглася лише незначних успіхів, але відновлення активності її військ на півночі підтверджує його важливість для Кремля в умовах, коли окупанти зазнають значного тиску на Запорізькому напрямку, – йдеться у зведенні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 515-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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