Разрушали дважды: история Спасо-Преображенского собора и как выглядел до атаки РФ

Ночью 23 июля во время атаки России на Одессу вражеская ракета попала в Спасо-Преображенский кафедральный собор. Как выглядел храм до разрушения и о его истории — читайте далее в материале Фактов ICTV.

История Спасо-Преображенского собора

Храм начали строить 228 лет назад в честь Николая Чудотворца.

— В августе 1794 года состоялось торжественное освящение города Одессы, во время которого на Соборной площади было освящено место строительства церкви в честь Николая Чудотворца, а в 1795 году был заложен первый камень, — рассказывают на сайте епархии УПЦ.

Проектировал храм архитектор и военный инженер Викентий Ванрезант. Работы фактически начались в 1803 году после того, как градоначальником Одессы стал герцог де Ришелье.

25 мая 1809 года состоялось торжественное освящение церкви.

В 1825 году был утвержден проект колокольни, разработанный итальянцем Джованни Фраполли. В 1841 году архитектор Деолаус-Генрих Гейденрейх разработал проект трапезной части, объединившей колокольню и старую церковь.

В конце XIX века в соборе делали частичные реконструкции, а в 1894 году — капитальный ремонт.

Почти 90 лет назад этот собор в Одессе был уничтожен большевиками. 2 марта 1932 года большевики закрыли храм. А уже в 1936 году взорвали колокольню и собор, перед этим его разграбив.

После завершения советской оккупации, в 1990-х годах украинские специалисты провели раскопки и нашли старый фундамент собора. В 1999 году Кабмин внес одесский собор в “Программу воссоздания выдающихся утраченных памятников истории и культуры Украины”.

С 2000 по 2005 годы Спасо-Преображенский собор отстроили, и уже 6 января 2005 года состоялось освящение нижнего храма в честь одесского святителя Иннокентия.

Как выглядел Спасо-Преображенский собор до атаки РФ

Спасо-Преображенский собор — пример архитектурного памятника в стиле классицизма. Это был самый большой храм в Одессе. Памятник был под защитой ЮНЕСКО.

Напомним, что кроме Спасо-Преображенского кафедрального собора были повреждены Дом ученых, бульвар Жванецкого, жилые дома, портовая инфраструктура.

Фото: УПЦ МП

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.