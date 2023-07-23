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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Реставратори з Італії допоможуть відновити Спасо-Преображенський собор в Одесі

Спасо-Преображенський собор в Одесі
Фото: Офіс президента
Обстріл Одеси 23 липня 2023
Фото: Думская
Обстріл Одеси 23 липня 2023
Фото: УПЦ МП
Обстріл Одеси 23 липня 2023
Фото: УПЦ МП
Обстріл Одеси 23 липня 2023
Фото: УПЦ МП
Обстріл Одеси 23 липня 2023
Фото: УПЦ МП
Обстріл Одеси 23 липня 2023
Фото: УПЦ МП
Обстріл Одеси 23 липня 2023
Спасо-Преображенський собор в Одесі
Обстріл Одеси 23 липня 2023
Обстріл Одеси 23 липня 2023
Обстріл Одеси 23 липня 2023
Обстріл Одеси 23 липня 2023
Обстріл Одеси 23 липня 2023
Обстріл Одеси 23 липня 2023
Обстріл Одеси 23 липня 2023

Італія, колись підтримавши внесення Одеси до списку культурної спадщини ЮНЕСКО, тепер буде однією з перших, хто допоможе відбудувати місто, зокрема Спасо-Преображенський собор.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні.

– Через російську атаку в Одесі знищено частину Спасо-Преображенського собору, що є мерзенним вчинком. Італія, підтримавши Одесу під час занесення її до списку культурної спадщини ЮНЕСКО, буде однією з перших, хто відбудовуватиме місто, – наголосив дипломат.

А глава уряду Італії Джорджа Мелоні зауважила, що РФ нищить європейську цивілізацію та її священні символи.

– Та вільний народ не дозволить себе залякати, варварство не переможе. Італія з її унікальним досвідом реставрації готова долучитися до відбудови собору та інших українських скарбів, – додала вона.

Під час ракетного удару по Одесі в ніч проти 23 липня загинула одна людина, ще 22 – дістали поранення.

Окрім того, російські ракети пошкодили понад 40 будівель, серед яких Спасо-Преображенський кафедральний собор.

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Обстріл Одеси 23 липня 2023

Фото: УПЦ МП

Італія, Війна в Україні, Новини Одеси, Одеса, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Україна-Італія
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