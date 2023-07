Реставратори з Італії допоможуть відновити Спасо-Преображенський собор в Одесі

Італія, колись підтримавши внесення Одеси до списку культурної спадщини ЮНЕСКО, тепер буде однією з перших, хто допоможе відбудувати місто, зокрема Спасо-Преображенський собор.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні.

– Через російську атаку в Одесі знищено частину Спасо-Преображенського собору, що є мерзенним вчинком. Італія, підтримавши Одесу під час занесення її до списку культурної спадщини ЮНЕСКО, буде однією з перших, хто відбудовуватиме місто, – наголосив дипломат.

I bombardamenti russi su #Odessa hanno distrutto parte della Cattedrale della Trasfigurazione, un atto indegno. L’Italia, dopo aver sostenuto Odessa per diventare patrimonio culturale dell’UNESCO, sarà in prima linea per la ricostruzione della città. pic.twitter.com/NH1NrBiII9

