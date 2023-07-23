Реставратори з Італії допоможуть відновити Спасо-Преображенський собор в Одесі

Італія, колись підтримавши внесення Одеси до списку культурної спадщини ЮНЕСКО, тепер буде однією з перших, хто допоможе відбудувати місто, зокрема Спасо-Преображенський собор.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні.

– Через російську атаку в Одесі знищено частину Спасо-Преображенського собору, що є мерзенним вчинком. Італія, підтримавши Одесу під час занесення її до списку культурної спадщини ЮНЕСКО, буде однією з перших, хто відбудовуватиме місто, – наголосив дипломат.

I bombardamenti russi su #Odessa hanno distrutto parte della Cattedrale della Trasfigurazione, un atto indegno. L’Italia, dopo aver sostenuto Odessa per diventare patrimonio culturale dell’UNESCO, sarà in prima linea per la ricostruzione della città. pic.twitter.com/NH1NrBiII9 — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) July 23, 2023

А глава уряду Італії Джорджа Мелоні зауважила, що РФ нищить європейську цивілізацію та її священні символи.

– Та вільний народ не дозволить себе залякати, варварство не переможе. Італія з її унікальним досвідом реставрації готова долучитися до відбудови собору та інших українських скарбів, – додала вона.

Nota di @Palazzo_Chigi ????????

Gli attacchi a #Odessa, la morte degli innocenti, la distruzione della Cattedrale della Trasfigurazione, ci feriscono profondamente. Gli aggressori russi demoliscono i granai, privando di cibo milioni di persone affamate. 1/2 pic.twitter.com/Pjc3xfXhyb — Italy in Ukraine (@italyinukr) July 23, 2023

Під час ракетного удару по Одесі в ніч проти 23 липня загинула одна людина, ще 22 – дістали поранення.

Окрім того, російські ракети пошкодили понад 40 будівель, серед яких Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Фото: УПЦ МП

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