В них нічого не вийде. Череватий підтвердив намагання окупантів створити буферну зону навколо Луганщини

У районі Сватового на Луганщині окупанти мають потужне угруповання та доволі часто проводять ротацію, через великі втрати, які наносять їм Сили оборони.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

Він зазначив, що за минулу добу ворог здійснив там 10 авіанальотів та 544 обстріли позицій ЗСУ різними калібрами та типами артилерії.

– В ході відбиття ворожих атак 63 окупанта знищено, 131 зазнали поранення. Знищено дві самохідні артилерійські установки, танк, бойова машина піхоти, бойова ремонтно-евакуаційна машина, два міномети та чотири безпілотники, – сказав Череватий.

Речник Східного угруповання військ також розповів, що бої велися біля Срібнянського лісництва, Новоєгорівки, Надії та Торського. Він прокоментував наміри росіян просунутися до річки Оскіл щоби створити буферну зону навколо Луганської області.

– У них уже декілька місяців це пріоритетна ціль, проте вона для них вже абсолютно не досяжна, завдяки грамотній роботі штабів, командирів всіх рівнів, мужності й самовідданості і професіоналізму наших військовослужбовців, – додава військовий.

Череватий наголосив, що головна ціль у ворога залишається незмінною – захопити Донецьку та Луганську область повністю з метою показати хоча б якісь проміжні результати.

Нагадаємо, у Міноборони заявили, що під час літнього контрнаступу військова ініціатива на полі бою перейшла до Збройних сил України. Тому останні кілька днів окупанти посилили артобстріли у північній частині лінії фронту, в Луганській і Харківській областях, одночасно дещо збільшивши кількість штурмів невеликими підрозділами.

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