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Анастасия Кожушко, редактор ленты

У них ничего не получится. Череватый подтвердил попытки оккупантов создать буферную зону вокруг Луганщины

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

В районе Сватово Луганской области оккупанты имеют мощную группировку и довольно часто проводят ротацию, из-за больших потерь, которые наносят им Силы обороны.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.

Он отметил, что за минувшие сутки враг совершил там 10 авианалетов и 544 обстрела позиций ВСУ различными калибрами и типами артиллерии.

– В ходе отражения вражеских атак 63 оккупанта уничтожены, 131 получили ранения. Уничтожены две самоходные артиллерийские установки, танк, боевая машина пехоты, боевая ремонтно-эвакуационная машина, два миномета и четыре беспилотника, – сказал Череватый.

Представитель Восточной группировки войск также рассказал, что бои велись возле Срибнянского лесничества, Новоегоровки, Надежды и Торского. Он прокомментировал намерения россиян продвинуться к реке Оскол чтобы создать буферную зону вокруг Луганской области.

– У них уже несколько месяцев это приоритетная цель, однако она для них уже абсолютно не достижима, благодаря грамотной работе штабов, командиров всех уровней, мужества и самоотверженности и профессионализма наших военнослужащих, – добавляет военный.

Череватый отметил, что главная цель у врага остается неизменной — захватить Донецкую и Луганскую область полностью с целью показать хотя бы какие-то промежуточные результаты.

Напомним, в Минобороны заявили, что во время летнего контрнаступления военная инициатива на поле боя перешла к Вооруженным силам Украины. Поэтому последние несколько дней оккупанты усилили артобстрелы в северной части линии фронта, в Луганской и Харьковской областях, одновременно несколько увеличив количество штурмов небольшими подразделениями.

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Война в Украине, ВСУ, Луганская область, Російська агресія
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