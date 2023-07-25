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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Росія повинна щодня втрачати – це справедливо: Зеленський про знищення складів РФ

Володимир Зеленський привітав українців із Великоднем
Фото: Офіс президента

На всіх напрямках перше завдання України – це максимальне знищення окупантів, російської техніки, запасів, складів, штабів. Країна-агресор Росія повинна щодня втрачати – це справедливо.

Про це заявив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський за підсумками 516 доби повномасштабної війни Росії проти України.

– І я дякую всім нашим воїнам, які це забезпечують. Усім нашим солдатам і матросам, старшинам і сержантам, офіцерам і генералам. Дуже важливо, що наші сили оборони й безпеки, вся наша держава працює єдиною командою заради оборони, – стверджує президент.

Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача у спеціальному форматі. За його словами, найбільша увага – до фронтових питань.

Глава держави розповів, що були доповіді головнокомандувача ЗСУ, командувачів основних напрямків, керівника ГУР. Найбільше уваги тим напрямкам, де Україна рухається вперед, і тим, де українські сили перебувають в обороні, наголосив Зеленський.

За словами президента, на Ставці детально розбирають всі питання, які стосуються захисту від російського ракетного та дронового терору.

– Захист наших людей, міст, портів, Чорноморського зернового коридору. Готуємо міцні відповіді російським терористам на їхні напади, – наголосив глава держави.

Водночас президент провів кілька політичних нарад, зокрема, щодо інтеграції України до Європейського Союзу. Він стверджує, що цьогоріч Україна має вийти на початок переговорів щодо членства.

На його думку, Україна до цього повністю готова, оскільки уряд виконує те, що необхідно з нашого боку. Й Україна робить все можливе, щоб і готовність Євросоюзу була також повною саме цьогоріч, вважає Зеленський.

Також президент провів велику нараду з урядовцями та міжнародниками щодо експорту української аграрної продукції через територію європейських країн. Є дуже важлива домовленість із Єврокомісією щодо 15 вересня – це крайня дата дії обмежень зернового експорту.

За словами Зеленського, Україна вірить, що європейська сторона виконає зобов’язання щодо цієї дати, коли тимчасові обмеження припинять діяти. Абсолютно неприпустиме, й відверто не європейське, будь-яке продовження обмежень, вважає президент.

Він переконаний, що Європа має інституційну спроможність діяти раціональніше, аніж закривати той чи інший кордон для різних товарів. Зеленський наголосив, що Україна дуже активно працює з усіма, щоб знайти таке рішення, яке відповідатиме духу Європи.

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Європейський Союз, Війна в Україні, Володимир Зеленський, ЗСУ, контрнаступ, Україна-ЄС, українські військові
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