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Юлия Захарченко, редактор ленты

Россия должна ежедневно терять – это справедливо: Зеленский об уничтожении складов РФ

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Фото: Офис президента

На всех направлениях первая задача Украины — это максимальное уничтожение оккупантов, российской техники, запасов, складов, штабов. Страна-агрессор Россия должна ежедневно терять — это справедливо.

Об этом заявил в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский по итогам 516-х суток полномасштабной войны России против Украины.

— И я благодарю всех наших воинов, которые это обеспечивают. Всем нашим солдатам и матросам, старшинам и сержантам, офицерам и генералам. Очень важно, что наши силы обороны и безопасности, все наше государство работает единой командой ради обороны, — утверждает президент.

Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего в специальном формате. По его словам, наибольшее внимание — к фронтовым вопросам.

Глава государства рассказал, что были доклады главнокомандующего ВСУ, командующих основных направлений, руководителя ГУР. Больше всего внимания тем направлениям, где Украина движется вперед, и тем, где украинские силы находятся в обороне, подчеркнул Зеленский.

По словам президента, на Ставке подробно разбирают все вопросы, касающиеся защиты от российского ракетного и дронового террора.

— Защита наших людей, городов, портов, Черноморского зернового коридора. Готовим крепкие ответы российским террористам на их нападения, — подчеркнул глава государства.

В то же время президент провел несколько политических совещаний, в частности, по интеграции Украины в Европейский Союз. Он утверждает, что в этом году Украина должна выйти на начало переговоров о членстве.

По его мнению, Украина к этому полностью готова, поскольку правительство выполняет то, что необходимо с нашей стороны. И Украина делает все возможное, чтобы и готовность Евросоюза была также полной именно в этом году, считает Зеленский.

Также президент провел большое совещание с чиновниками и международниками по экспорту украинской аграрной продукции через территорию европейских стран. Есть очень важная договоренность с Еврокомиссией по поводу 15 сентября — это крайняя дата существования ограничений зернового экспорта.

По словам Зеленского, Украина верит, что европейская сторона выполнит обязательства по этой дате, когда временные ограничения прекратят действовать. Абсолютно недопустимо, и откровенно не европейское, любое продолжение ограничений, считает президент.

Он убежден, что Европа имеет институциональную способность действовать рациональнее, чем закрывать ту или иную границу для различных товаров. Зеленский подчеркнул, что Украина очень активно работает со всеми, чтобы найти такое решение, которое будет соответствовать духу Европы.

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Європейський Союз, Война в Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, контрнаступ, Украина-ЕС, українські військові
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