Зеленський зібрав Ставку у Дніпрі: головна тема – контрнаступ на Таврійському напрямку
Президент України Володимир Зеленський вранці 27 липня зібрав виїзну ставку у Дніпрі, тобто у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія, яким командує бригадний генерал Олександр Тарнавський.
– Ситуація на фронті, перебіг наступальних та оборонних дій. Доповіді головкома Залужного, командувачів Тарнавського та Сирського. Дані розвідки – Буданов, – так глава держави описав проблематику.
За його словами, окремо зупинилися на забезпеченні військ боєприпасами, обговорили й результативність використання систем ППО та підсилення повітряного щита з урахуванням майбутніх надходжень.
– Добігає кінця всеохопна перевірка ТЦК. 11 областей – на особливому контролі, – наголосив президент.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 519-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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