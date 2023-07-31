Попередньо, у будинок у Кривому Розі влучили дві балістичні ракети – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський показав наслідки російського ракетного удару по житловому будинку у Кривому Розі та повідомив, що рятувальна операція триває.

Відповідне відео з’явилося на сторінках глави держави у соціальних мережах.

Він повідомив, що, за попередніми даними, у будинок влучили дві балістичні ракети. Наслідком стало руйнування житлового будинку з четвертого по дев’ятий поверхи.

– Роботи складні: у зруйнованому підʼїзді будинку падали частини конструкції. Мішенню терористів була також будівля університету й адмінбудівля, – зауважив глава держави.

Нині відомо про п’ятьох загиблих, серед них дитина та її мама. Десятки людей поранені й травмовані, усім надається необхідна допомога.

Президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок чергового російського теракту. До рятувальної операції залучено понад 350 осіб.

Нагадаємо, вранці 31 липня у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи. Росія завдала ракетного удару по житловому будинку та будівлі навчального закладу.

Фото: журналістка Вікна-новини Софія Богуцька

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