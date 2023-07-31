Предварительно, в дом в Кривом Роге попали две баллистические ракеты – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский показал последствия российского ракетного удара по жилому дому в Кривом Роге и сообщил, что спасательная операция продолжается.
Соответствующее видео появилось на страницах главы государства в социальных сетях.
Он сообщил, что, по предварительным данным, в дом попали две баллистические ракеты. Следствием стало разрушение жилого дома с четвертого по девятый этажи.
– Работы сложные: в разрушенном подъезде дома падали части конструкции. Мишенью террористов было также здание университета и админздание, — отметил глава государства.
Сейчас известно о пяти погибших, среди них ребенок и его мама. Десятки людей ранены и травмированы, всем оказывают необходимую помощь.
Президент выразил соболезнования родным и близким погибших в результате очередного российского теракта. К спасательной операции привлечено более 350 человек.
Напомним, утром 31 июля в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы. Россия нанесла ракетный удар по жилому дому и зданию учебного заведения.
Фото: журналистка Вікна-новини София Богуцкая