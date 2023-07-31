Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
”Подрезал” авто и остановил движение: в Киеве водитель препятствовал скорой везти в реанимацию ребенка
Срочно
Россия атаковала ракетами многоэтажку в Днепре, девять пострадавших
Наша независимость закаляется в войне: историки о важности Дня украинской государственности
В РФ заявляют об атаке беспилотников на Москву: что известно
FIE приостановила дисквалификацию Харлан, она продолжит выступать на чемпионате мира
Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Предварительно, в дом в Кривом Роге попали две баллистические ракеты – Зеленский

Ракетний удар по Кривому Рогу

Президент Украины Владимир Зеленский показал последствия российского ракетного удара по жилому дому в Кривом Роге и сообщил, что спасательная операция продолжается.

Соответствующее видео появилось на страницах главы государства в социальных сетях.

Он сообщил, что, по предварительным данным, в дом попали две баллистические ракеты. Следствием стало разрушение жилого дома с четвертого по девятый этажи.

– Работы сложные: в разрушенном подъезде дома падали части конструкции. Мишенью террористов было также здание университета и админздание, — отметил глава государства.

Сейчас известно о пяти погибших, среди них ребенок и его мама. Десятки людей ранены и травмированы, всем оказывают необходимую помощь.

Президент выразил соболезнования родным и близким погибших в результате очередного российского теракта. К спасательной операции привлечено более 350 человек.

Напомним, утром 31 июля в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы. Россия нанесла ракетный удар по жилому дому и зданию учебного заведения.

Читайте также
В Кривом Роге под завалами нашли погибшую 10-летнюю девочку, произошел частичный обвал здания
Ракетний удар по Кривому Рогу

Фото: журналистка Вікна-новини София Богуцкая

Война в Украине, Владимир Зеленский, Кривой Рог
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Выскочили и босиком по стеклу: жители дома в Кривом Роге о первых минутах после удара
Предварительно, в дом в Кривом Роге попали две баллистические ракеты – Зеленский
Шесть погибших, более 70 раненых. РФ попала ракетами по Кривому Рогу
Предварительно, в дом в Кривом Роге попали две баллистические ракеты – Зеленский
В Крыму снова громко: в Симферополе прогремели взрывы
Вибух
Четверо погибших, 17 раненых: Херсон весь день под обстрелами из РСЗО
Предварительно, в дом в Кривом Роге попали две баллистические ракеты – Зеленский
Найдем лазейку и совершим прорыв: командующий Нацгвардией о контрнаступлении
воїни ЗСУ
Видео
Многие ребята погибли на глазах, потому что стекли кровью: воспоминания очевидцев теракта в Оленовке

Факты ICTV нашли азовцев, которые в ночь теракта в Оленовке находились в бараке. В годовщину трагедии они рассказали, какой ужас пережили.

Кристина Величанская
Путаница продолжается: в Киеве скандал вокруг укрытий, которые якобы являются подвалами
Предварительно, в дом в Кривом Роге попали две баллистические ракеты – Зеленский
Гонят врага в Донецкой области: как ТрО Днепра продвигается на передовой
Предварительно, в дом в Кривом Роге попали две баллистические ракеты – Зеленский
Сталкиваются с травмами, о которых слышали только на лекциях: работа медиков на передовой
Предварительно, в дом в Кривом Роге попали две баллистические ракеты – Зеленский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (30.07.2023)
Предварительно, в дом в Кривом Роге попали две баллистические ракеты – Зеленский
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь