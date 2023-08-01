Знищено ще пів тисячі окупантів та два ворожі засоби ППО: втрати РФ на 1 серпня

Упродовж доби українські захисники знищили пів тисячі російських окупантів та спалили десятки одиниць ворожої техніки.

Втрати РФ на 1 серпня 2023

особового складу ‒ близько 246 690 (+500),

танків ‒ 4 216 (+5),

бойових броньованих машин ‒ 8 205 (+17),

артилерійських систем – 4 839 (+23),

реактивних систем залпового вогню – 699,

засобів протиповітряної оборони ‒ 462 (+2),

літаків – 315,

гелікоптерів – 311,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 027 (+10),

крилатих ракет ‒ 1 347,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 324 (+32),

спеціальної техніки ‒ 718 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 524-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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