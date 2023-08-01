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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Знищено ще пів тисячі окупантів та два ворожі засоби ППО: втрати РФ на 1 серпня

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби українські захисники знищили пів тисячі російських окупантів та спалили десятки одиниць ворожої техніки.

Втрати РФ на 1 серпня 2023

  • особового складу ‒ близько 246 690 (+500),
  • танків ‒ 4 216 (+5),
  • бойових броньованих машин ‒ 8 205 (+17),
  • артилерійських систем – 4 839 (+23),
  • реактивних систем залпового вогню – 699,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 462 (+2),
  • літаків – 315,
  • гелікоптерів – 311,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 027 (+10),
  • крилатих ракет ‒ 1 347,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 324 (+32),
  • спеціальної техніки ‒ 718 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 524-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні
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