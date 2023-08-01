Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Знищено ще пів тисячі окупантів та два ворожі засоби ППО: втрати РФ на 1 серпня
Упродовж доби українські захисники знищили пів тисячі російських окупантів та спалили десятки одиниць ворожої техніки.
Втрати РФ на 1 серпня 2023
- особового складу ‒ близько 246 690 (+500),
- танків ‒ 4 216 (+5),
- бойових броньованих машин ‒ 8 205 (+17),
- артилерійських систем – 4 839 (+23),
- реактивних систем залпового вогню – 699,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 462 (+2),
- літаків – 315,
- гелікоптерів – 311,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 027 (+10),
- крилатих ракет ‒ 1 347,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 324 (+32),
- спеціальної техніки ‒ 718 (+3).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 524-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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