Ворог запустив БПЛА одразу з трьох напрямків: Ігнат назвав особливість нічної атаки РФ

Особливість нічної атаки РФ полягала в тому, що окупанти запустили безпілотники одразу з трьох напрямків. Зазвичай ворог використовував один або два напрямки.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Сьогодні ворог використав Курську область, полігон Чауд в окупованому Криму і Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краю. З цих трьох напрямків було зафіксовано пуски Shahed 136/131, – сказав він ведучій Вікна-новини Яні Брензей.

За словами Ігната, Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони для захисту території.

Речник наголосив, що зараз головна ціль ворога – наша портова інфраструктура та продовольство. Українські захисники намагаються зробити все для того, щоб знищити якомога більше ворожих цілей.

Нагадаємо, уночі 2 серпня ЗСУ знищили 23 ударні безпілотники типу Shahed.

Однак частина запущених Росією дронів уразила портову інфраструктуру в Одеській області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 525-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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