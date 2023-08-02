Ворог запустив БПЛА одразу з трьох напрямків: Ігнат назвав особливість нічної атаки РФ
Особливість нічної атаки РФ полягала в тому, що окупанти запустили безпілотники одразу з трьох напрямків. Зазвичай ворог використовував один або два напрямки.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.
– Сьогодні ворог використав Курську область, полігон Чауд в окупованому Криму і Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краю. З цих трьох напрямків було зафіксовано пуски Shahed 136/131, – сказав він ведучій Вікна-новини Яні Брензей.
За словами Ігната, Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони для захисту території.
Речник наголосив, що зараз головна ціль ворога – наша портова інфраструктура та продовольство. Українські захисники намагаються зробити все для того, щоб знищити якомога більше ворожих цілей.
Нагадаємо, уночі 2 серпня ЗСУ знищили 23 ударні безпілотники типу Shahed.
Однак частина запущених Росією дронів уразила портову інфраструктуру в Одеській області.
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