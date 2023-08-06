Карта бойових дій на 06.08.2023 – ситуація на фронті

Упродовж доби на фронті відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Про це 6 серпня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 06.08.2023

Втрати РФ на 6 серпня 2023

особового складу ‒ близько 249 700 (+590),

танків ‒ 4 237 (+5),

бойових броньованих машин ‒ 8 262 (+11),

артилерійських систем – 4 965 (+22),

реактивних систем залпового вогню – 705 (+1),

засобів протиповітряної оборони ‒ 466,

літаків – 315,

гелікоптерів – 311,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 126 (+10),

крилатих ракет ‒ 1 359 (+12),

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 441 (+19),

спеціальної техніки ‒ 734 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 529-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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