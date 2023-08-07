У росіян все забезпечення йде через Чонгар: експерт про атаки на мости

Ситуація у Чорному морі – це прецедент, якому немає аналогів в історії, і для Росії – це ганьба історичного масштабу.

Про це заявив військовий експерт Олександр Коваленко в ефірі телемарафону Єдині новини, коментуючи останні події у Чорному морі з Чорноморським флотом РФ та атаки на Чонгарський міст та міст у Генічеську.

— Щодо Чорного моря – це прецедент, який не має аналогів в історії. Це той випадок, коли морський бій програє країна, яка має флот, країні, яка його немає. Такого прикладу немає в історії. Для Росії це історичного масштабу ганьба, – сказав він.

Коваленко зауважив, що Україна постійно створює умови для звільнення всіх наших територій. Щодо Півдня – йдеться не лише про Запорізьку область, лівобережну Херсонщину, а й про тимчасово окупований Крим.

— Питання щодо того, активна фаза якого сценарію до кожної з цих територій буде використовуватися і коли саме. Зараз ми говоримо про материковий Південь, але те, що Крим вже тепер не є глибоким тилом ворога, ми бачимо. Там постійно щось вибухає, відбувається, постійно якісь інциденти трапляються, – сказав експерт.

Чому саме Чонгар та Генічеськ?

Чонгарський напрямок дає російському угрупованню військ у Запорізькій області матеріально-технічне забезпечення. Коваленко звертає увагу, що цей напрямок веде до Мелітополя.

— А з Мелітополя як з транзитного вузла розподіляється по інших напрямках. Якщо ми говоримо про автомобілі, забезпечення боєприпасами тощо – все йде через Чонгар. Якщо воно не буде йти, то росіяни в активній фазі недоотримуватимуть достатню кількість боєкомплекту, паливо-мастильних матеріалів. Їм доведеться об’їжджати через Армянськ – це плюс 170 км. Вже зовсім інше навантаження на ресурс автомобілів.

Також Коваленко зауважив, коли росіяни завдали останніх ракетних ударів по території України, їхні пропагандисти заявляли, що майже весь запас Storm Shadow було знищено, що було знищено Су-24, літаки, які є носіями цих крилатих ракет.

— Але потім щось трапилося із Чонгарським мостом та мостом в районі Генічеська, – додає він.

Зараз, зауважує Коваленко, з’являється більш аналітична інформація у росіян щодо цього ракетного удару і вони роблять висновки, що насправді нічого вони не пошкодили, як заявляло Міноборони РФ.

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