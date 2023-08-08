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Юлія Соколова, редакторка стрічки

США оголосять про новий пакет озброєння для України на $200 млн – ЗМІ

США оголосять про новий пакет озброєння для України на $200 млн – ЗМІ
Фото: Getty Images

Адміністрація президента США Джо Байдена планує надати Україні новий пакет військової допомоги на суму $200 млн. Вашингтон може оголосити про це вже у вівторок, 8 серпня.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на американських офіційних осіб.

За даними видання, Сполучені Штати починають розподіляти $6,2 млрд коштів, які “звільнилися” через бухгалтерську помилку Пентагону. Тоді з’ясувалося, що вартість виділеної для України допомоги завищена.

У Міноборони США пояснювали, що помилково завищили вартість відправлених озброєнь. Співробітники Пентагону використали “відновну вартість” замість “амортизаційної вартості” під час підрахунку ціни боєприпасів, ракет та іншого озброєння, відправленого Києву.

Як зазначає агентство, Україна потребує зброї, яку можна було б доставити зі складів США протягом кількох днів або тижнів, щоб продовжувати боротьбу з військами РФ. Тож бухгалтерська помилка Пентагону пішла на користь Києву, оскільки тепер можна розраховувати на додаткове обладнання.

Як пояснили агентству офіційні особи, початок використання $6,2 млрд коштів – важливий крок. Вони є останніми з раніше затверджених Конгресом США $25,5 млрд, які Вашингтон може використати для виділення військової допомоги з американських запасів у разі надзвичайної ситуації.

Очікуване у вівторок оголошення про додаткове озброєння на $200 млн стане першим траншем із $6,2 млрд. До пакету можуть увійти:

  • обладнання для розмінування;
  • протитанкова зброя TOW і AT4;
  • гармати та боєприпаси;
  • ракети-перехоплювачі виробництва Lockheed Martin для зенітних ракетних комплексів Patriot;
  • керовані реактивні снаряди GMLRS
  • протитанкові ракетні комплекси Javelin та інше обладнання.

Тим часом на нову військову допомогу натякають в Офісі президента України. Керівник ОПУ Андрій Єрмак сьогодні зранку написав у Telegram, що “буде більше зброї”.

Пост Єрмака

За словами американських чиновників, наразі Вашингтон працює над додатковим бюджетним запитом, щоб продовжити допомогу Україні.

Як відомо, 25 липня Сполучені Штати оголосили про виділення військової допомоги для України на $400 млн. Пакет передбачав додаткові боєприпаси для систем Patriot, NASAMS і комплексів HIMARS.

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Джерело: Reuters
Війна в Україні, Зброя для України, Пентагон, США
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