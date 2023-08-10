Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Вибухнув у руках: на Харківщині 11-річна дівчинка загинула через планшет
Тривогу не оголошували: у Києві на лівому березі пролунав вибух
Після розмови з Путіним. Ердоган заявив, що прагне “розширити” зернову угоду
Відкусила 9 кг плоті: у Нью-Йорку акула напала на 65-річну українку під час купання
Хмари диму та пилу: в порту Туреччини пролунав потужний вибух на зерновому складі
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Росіяни частіше обстрілюють окуповані ними території та свої позиції. В ОК Південь пояснили, чому

російські солдати військові
Фото: Getty Images

Російські військові почали частіше використовувати так звані імітаційні маневри та обстрілювати окуповані ними ж території та свої позиції.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомила керівниця пресцентру Оперативного командування Південь Наталя Гуменюк.

За її словами, окупанти імітують начебто вихід із певних населених пунктів, а потім починають їх потужно обстрілювати. Через деякий час ворожі підрозділи знову заходять до цих населених пунктів.

— Потім із роз’яснювальною роботою йдуть до місцевих, що це були Сили оборони України. Ми не працюємо по цивільних об’єктах, ми усвідомлюємо відповідальність перед нашими громадянами, які перебувають в окупації, — повідомила Гуменюк.

Зараз ворог посилив обстріли з авіації окупованих територій Херсонської області.

Так, ворог дуже часто використовує тактичну авіацію на Бериславському напрямку, наприклад, запускає керовані авіаційні бомби. Останнім часом почали бомбити і лівий берег.

— Це означає, що вони намагаються бомбити території, які проголошують своїми, свої ж підрозділи, щоб потім видавати це за роботу Сил оборони, наголосила Гуменюк.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 533-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Армія Росії, Війна в Україні, Херсонська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Канада відправила Україні бронемашини Senator, Резніков показав відео
Росіяни частіше обстрілюють окуповані ними території та свої позиції. В ОК Південь пояснили, чому
Влучань та падіння уламків дронів вдалось уникнути – Київська ОВА про нічну атаку
Росіяни частіше обстрілюють окуповані ними території та свої позиції. В ОК Південь пояснили, чому
Кремль намагається відрізати росіян від VPN, щоб приховати правду про війну – британська розвідка
кремль
Готували держпереворот. Четверо спільників Медведчука отримали вирок
Росіяни частіше обстрілюють окуповані ними території та свої позиції. В ОК Південь пояснили, чому
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 10.08.2023
Deepstatemap
Відео
Найдосвідченіший у світі оператор ППО – українець: унікальний досвід наших бійців

Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.

Орест Дрималовський
Україна – не Росія. Битва за Незалежність: початок
Росіяни частіше обстрілюють окуповані ними території та свої позиції. В ОК Південь пояснили, чому
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (09.08.2023)
Росіяни частіше обстрілюють окуповані ними території та свої позиції. В ОК Південь пояснили, чому
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (09.08.2023)
Росіяни частіше обстрілюють окуповані ними території та свої позиції. В ОК Південь пояснили, чому
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (09.08.2023)
Росіяни частіше обстрілюють окуповані ними території та свої позиції. В ОК Південь пояснили, чому
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь