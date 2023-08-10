Росіяни частіше обстрілюють окуповані ними території та свої позиції. В ОК Південь пояснили, чому

Російські військові почали частіше використовувати так звані імітаційні маневри та обстрілювати окуповані ними ж території та свої позиції.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомила керівниця пресцентру Оперативного командування Південь Наталя Гуменюк.

За її словами, окупанти імітують начебто вихід із певних населених пунктів, а потім починають їх потужно обстрілювати. Через деякий час ворожі підрозділи знову заходять до цих населених пунктів.

— Потім із роз’яснювальною роботою йдуть до місцевих, що це були Сили оборони України. Ми не працюємо по цивільних об’єктах, ми усвідомлюємо відповідальність перед нашими громадянами, які перебувають в окупації, — повідомила Гуменюк.

Зараз ворог посилив обстріли з авіації окупованих територій Херсонської області.

Так, ворог дуже часто використовує тактичну авіацію на Бериславському напрямку, наприклад, запускає керовані авіаційні бомби. Останнім часом почали бомбити і лівий берег.

— Це означає, що вони намагаються бомбити території, які проголошують своїми, свої ж підрозділи, щоб потім видавати це за роботу Сил оборони, — наголосила Гуменюк.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 533-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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