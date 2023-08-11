Україна, Румунія, Молдова, США та ЄС підтверджують зобов’язання щодо прискорення експорту зерна
Сполучені Штати приєдналися до офіційних осіб Румунії, України, Молдови та Європейського Союзу, щоб підтримати експорт українського зерна та вирішити проблему глобальної продовольчої безпеки у зв’язку з рішенням РФ вийти з Чорноморської зернової ініціативи.
Як повідомили у посольстві США в Україні, про це йшлося під час сьогоднішньої зустрічі в румунському місті Галац.
– Тоді як Росія безпардонно використовує продовольство як зброю, Сполучені Штати, Румунія, Україна, Молдова та Європейський Союз сповнені рішучості протистояти її варварським діям і працювати над ефективним вирішенням проблеми.
Ця багатостороння зустріч підкреслює необхідність підтримки збільшення експорту зерна з України з метою забезпечення глобальної продовольчої безпеки… і демонструє наше спільне прагнення постачати українське зерно на ринок, незважаючи на зусилля Росії, – зазначили у посольстві.
У диппредставництві запевнили, що США залишаються вірними партнерству з урядом і народом України, зокрема через надання фінансової підтримки й постачань, розширення альтернативних експортних маршрутів та модернізацію українських прикордонних пунктів пропуску.
– Сполучені Штати також сприятимуть модернізації критичної інфраструктури для залізничних та автомобільних перевезень і транзитного перевезення вантажів, розширенню доступу до вагонних деталей і залізничних складальних ліній, а також допомагатимуть приватному секторові, розташованому вздовж Дунаю, у розширенні експортних можливостей, – йдеться у повідомленні.
Крім цього, США пообіцяли надати фінансову допомогу сусідам України для придбання таких суден, як лоцманські катери, а також сприяти транскордонним перевантаженням і транзиту.
– Ці заходи знаменують прогрес у збільшенні експорту зерна з України. Проте повна відповідальність за різке зростання цін на продовольство та підвищений ризик для вразливих верств населення в усьому світі лежить на Росії. Сполучені Штати закликають Росію негайно припинити напади на українські міста й інфраструктуру, знову приєднатися до Чорноморської зернової ініціативи та продовжити, розширити і повністю виконати пов’язану з нею угоду, – зазначили у диппредставництві.
Фото: посольство США в Україні
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко