Неспокійна ніч та дві хвилі бавовни: що відомо про нові вибухи на Керченському мосту

Двічі за день, 12 серпня, на незаконно збудованому Керченському мосту лунали вибухи. Все, що відомо про це – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Перші вибухи на Кримському мосту пролунали по обіді. Тоді місцеві пабліки навіть писали, що через це автомобільний рух мостом перекрили. Також росЗМІ зазначали, що пошкодження дістали два прольоти на мосту. А ось незаконний глава Криму Сергій Аксьонов запевняв, що міст цілий, а російська ППО начебто збила дві ракети.

У Міноборони РФ стверджували, що російська ППО начебто збила “зенітну керовану ракету С-200”.

Друга за день бавовна на Керченському мосту сталася приблизно через дві години. Через що рух мостом знову перекрили.

У мережі з’явились кадри, на яких видно, що частину мосту повністю затягнуло димом. У мережі публікували непідтверджену інформацію про щонайменше вісім вибухів.

Тим часом кремлівська маріонетка, так званий “глава Криму” Сергій Аксьонов прозвітував про начебто “збиття ще однієї української ракети над Керченською протокою”.

Варто зазначити, що жодну серію вибухів не коментували в Офісі президента та Генеральному штабі України.

Але керівник Офісу президента України Андрій Єрмак одразу після вибухів опублікував у себе у Telegram пісню гурту The Beatles Yellow Submarine (Жовтий підводний човен).

Крім того, після низки вибухів у мережі опублікували місце, де розташована одна з пускових установок окупантів. Російську установку, яка вочевидь призначена збивати повітряні цілі, помітили на горі Мітридат. Саме звідти були пуски ракет під час атаки на Кримський міст.

Активіст Сергій Стерненко також поширив світлину роботи ворожої ППО з іншого місця.

Радник так званого “глави” окупованому Криму Олег Крючков скаржиться на те, що у мережі публікують роботу ППО. Він зазначає, що це допомагає противнику завдавати прицільних ударів.

Пропагандисти пишуть, що в Криму вже затримали чоловіка, який зняв на відео роботу ППО.

Також 12 серпня в Криму вночі лунали вибухи. Пропагандисти заявляють про атаку нібито 20 безпілотників.

Говорять, що нібито їхні сили ППО знищили 14 дронів. А ще шість дронів нібито подавили засобами радіоелектронної боротьби.

Однак місцеве населення повідомляло про потужні вибухи у Новоозерному. Говорили, що понад 40 хв працювало російське ППО.

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