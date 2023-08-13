В Україні критично не вистачає людей та техніки для розмінування – Резніков

Після масштабного вторгнення Росії Україна стала найбільш замінованою країною на землі, а ЗСУ страждають від критичної нестачі людей і техніки, здатних розмінувати лінію фронту, через великі втрати в інженерних бригадах.

Про це в інтерв’ю The Guardian розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

Українські солдати розкопують п’ять мін на кожен квадратний метр у місцях, де російські війська намагаються стримати контрнаступ ЗСУ.

Резніков наголосив, що величезні мінні поля можна подолати, але критично важливо, щоб союзники “розширили й прискорили” підготовку, яку вже проводять деякі країни, в тому числі Великобританія.

Кількість українських саперів недостатня для прориву через складну російську оборону на лінії фронту у 1000 км, де саперні підрозділи є мішенню для щільного вогню.

– Сотні кілометрів мінних полів, мільйони вибухових пристроїв, на деяких ділянках фронту до п’яти мін на квадратний метр. Російські мінні поля є серйозною перешкодою для наших військ, але не нездоланною. У нас є кваліфіковані сапери та сучасне обладнання, але цього вкрай недостатньо для фронту, який простягнувся на сотні кілометрів на сході та півдні України, – сказав Резніков.

Глава міноборони України висловив думку, що є можливість для таких країн, як Японія, які не хочуть надавати летальну допомогу, запропонувати підтримку у вигляді обладнання для розмінування та навчання.

Резніков зазначив, що деякі з мін, що засмічують країну, були встановлені українськими військами для захисту власних оборонних ліній, але переважна більшість – російські.

Нині Україна має п’ять інженерних батальйонів, розділених на 200 бригад, які станом на травень, перед початком цьогорічного контрнаступу, налічували по 30 осіб кожна.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що Азербайджан готовий надати Україні новий пакет гуманітарної підтримки, зокрема й обладнання для розмінування.

Він наголосив, що розмінування – це один із ключових напрямів роботи з партнерами.

Джерело : The Guardian

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