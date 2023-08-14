Злагоджена робота: Ігнат розкрив деталі збиття російського Ка-52 на Бахмутському напрямку
Вночі 14 серпня на Бахмутському напрямку українські військові знищили російський гелікоптер Ка-52.
Ворожу ціль воїни своєчасно виявили та ліквідували за допомогою зенітної керованої ракети.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
– Наші комплекси ще радянського зразка потребують посиленої уваги. Людський фактор дуже сильно впливає. Зенітно-ракетним підрозділом була організована злагоджена, виважена робота. І було знищено на Бахмутському напрямку зенітною керованою ракетою цей вертоліт, – сказав він.
Зазначимо, що востаннє ЗСУ приземляли ворожий Ка-52 7 серпня у районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
Ка-52 – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, який здійснює розвідку місцевості, цілевказівки та координацію дій групи бойових вертольотів.
Вартість одного такого гелікоптера – щонайменше $16,1 млн або 484 млн російських рублів.
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