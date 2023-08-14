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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Злагоджена робота: Ігнат розкрив деталі збиття російського Ка-52 на Бахмутському напрямку

Злагоджена робота: Ігнат розкрив деталі збиття російського Ка-52 на Бахмутському напрямку
Фото: Getty Images

Вночі 14 серпня на Бахмутському напрямку українські військові знищили російський гелікоптер Ка-52.

Ворожу ціль воїни своєчасно виявили та ліквідували за допомогою зенітної керованої ракети.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Наші комплекси ще радянського зразка потребують посиленої уваги. Людський фактор дуже сильно впливає. Зенітно-ракетним підрозділом була організована злагоджена, виважена робота. І було знищено на Бахмутському напрямку зенітною керованою ракетою цей вертоліт, – сказав він.

Зазначимо, що востаннє ЗСУ приземляли ворожий Ка-52 7 серпня у районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Ка-52 – російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, який здійснює розвідку місцевості, цілевказівки та координацію дій групи бойових вертольотів.

Вартість одного такого гелікоптера – щонайменше $16,1 млн або 484 млн російських рублів.

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Війна в Україні, Гелікоптер, Російська агресія, Юрій Ігнат
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