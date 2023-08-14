Слаженная работа: Игнат раскрыл детали сбития российского Ка-52 на Бахмутском направлении
Ночью 14 августа на Бахмутском направлении украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52.
Вражескую цель воины своевременно обнаружили и ликвидировали с помощью зенитной управляемой ракеты.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
— Наши комплексы еще советского образца требуют усиленного внимания. Человеческий фактор очень сильно влияет. Зенитно-ракетным подразделением была организована слаженная, взвешенная работа. И был уничтожен на Бахмутском направлении зенитной управляемой ракетой этот вертолет, — сказал он.
Отметим, что последний раз ВСУ приземляли вражеский Ка-52 7 августа в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.
Ка-52 — российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, который осуществляет разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов.
Стоимость одного такого вертолета — минимум $16,1 млн или 484 млн российских рублей.
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