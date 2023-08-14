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Валентина Чорна, редактор ленты

Слаженная работа: Игнат раскрыл детали сбития российского Ка-52 на Бахмутском направлении

Слаженная работа: Игнат раскрыл детали сбития российского Ка-52 на Бахмутском направлении
Фото: Getty Images

Ночью 14 августа на Бахмутском направлении украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52.

Вражескую цель воины своевременно обнаружили и ликвидировали с помощью зенитной управляемой ракеты.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Наши комплексы еще советского образца требуют усиленного внимания. Человеческий фактор очень сильно влияет. Зенитно-ракетным подразделением была организована слаженная, взвешенная работа. И был уничтожен на Бахмутском направлении зенитной управляемой ракетой этот вертолет, — сказал он.

Отметим, что последний раз ВСУ приземляли вражеский Ка-52 7 августа в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.

Ка-52 — российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, который осуществляет разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов.

Стоимость одного такого вертолета — минимум $16,1 млн или 484 млн российских рублей.

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Слаженная работа: Игнат раскрыл детали сбития российского Ка-52 на Бахмутском направлении

Война в Украине, Гелікоптер, Російська агресія, Юрій Ігнат
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