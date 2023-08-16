Росія не буде панувати у Чорному морі. ВМС зробили заяву після провокацій з турецьким судном

Речник Військово морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив, що Росія хоче вважати себе “жандармом” Чорного моря, попри те, що вона не є неупередженою. Проте країна-агресор не буде “панувати” в акваторії моря.

На думку військового, всі обставини інциденту щодо провокативних дій Росії стосовно турецького суховантажу Сукру Окан, який прямував в порт Ізмаїла 13 серпня, досі з’ясовуються.

Він наголосив, що вірити заявам Міноборони РФ не можна, та зазначив, що МЗС України, як і партнери нашої держави, вже зробили відповідні заяви. З огляду на це, Плетенчук говорить, що світ має зробити висновки.

– Тому певна реакція буде й надалі. І це черговий акт з боку росіян, яким вони намагаються довести своє примарне панування в акваторії Чорного моря. Проте ВМС України продовжують робити свою справу. Тож цього “панування” не буде, – акцентував Плетенчук.

Військовий також наголосив, що з точки зору Конвенції ООН з морського права дії Росії є суцільним порушенням.

Країна-агресор не оголошувала ніяких операцій. До того ж, вона не має на це мандата.

– Вони себе вирішили призначити якимись “жандармами Чорного моря”. Але знаєте, жандарм неупереджений, а тут виключно зона інтересів РФ. І вони в такий спосіб намагаються просувати свої геополітичні інтереси на весь чорноморський простір, – додав Плетенчук.

Нагадаємо, Україна розпочала реєстрацію торгових суден, які готові пройти тимчасовими коридорами до українських портів.

Власників і капітанів суден попередили про загрозу від окупантів та мінну небезпеку у Чорному морі.

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