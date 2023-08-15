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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

До 1 млн тонн на рік: Латвія може допомогти з експортом українського зерна

Зерно
Фото: Pexels

Латвія бачить можливості розпочати перевезення українського зерна залізницею вже цієї осені.

Про це повідомив в інтерв’ю місцевим ЗМІ голова правління компанії Латвійська залізниця Ріналдс Плявнієкс.

Він пояснив, що раніше скептично ставився до ідеї перевезення зерна з України залізницею через Латвію, беручи до уваги складну логістику. Цей процес потребував двох перевалок, що ускладнювало експорт “в індустріальних масштабах”.

Плявнієкс уточнив, що технологічні можливості логістики та перевалки розвинулися настільки, що все можна зробити набагато оперативніше.

– Нині з’явилася можливість для перевезення українського зерна, – наголосив голова правління.

За його оцінкою, за рік через Латвію можна буде перевезти від приблизно 500 тис. до мільйона тонн українського зерна. І цей процес може розпочатися вже цієї осені.

Наприкінці липня країни Балтії (Литва, Латвія та Естонія) направили до Єврокомісії листа з пропозицією використовувати порти на Балтійському морі як альтернативний шлях експорту українського зерна.

Як відомо, до 17 липня значну частину агропродукції експортували з України через три порти на Чорному морі (Одеса, Чорноморськ, Південний) у межах Чорноморської зернової ініціативи. Однак РФ припинила участь в угоді, після чого розпочала масовані обстріли української портової інфраструктури.

Нещодавно у Військово-морських силах України оголосили про нові тимчасові маршрути руху цивільних суден до або з чорноморських портів України.

Вже розпочалася реєстрація торгових кораблів, які готові пройти тимчасовими коридорами. Їх попередили про загрозу від окупантів та мінну небезпеку.

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порт Констанца

Джерело: Delfi
Експорт, Зерно, Латвія, Україна
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