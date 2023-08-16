Россия не будет господствовать в Черном море. ВМС сделали заявление после провокаций с турецким судном
Представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона Единые новости заявил, что Россия хочет считать себя “жандармом” Черного моря несмотря на то, что она не является беспристрастной. При этом страна-агрессор не будет “господствовать” в акватории моря.
По мнению военного, все обстоятельства инцидента относительно провокационных действий России в отношении турецкого сухогруза Сукру Окан, который направлялся в порт Измаила 13 августа, до сих пор выясняются.
Он подчеркнул, что верить заявлениям Минобороны РФ нельзя, и отметил, что МИД Украины, как и партнеры нашего государства, уже сделали соответствующие заявления. Учитывая это, Плетенчук отметил, что мир должен сделать выводы.
– Поэтому определенная реакция будет и в дальнейшем. И это очередной акт со стороны россиян, которым они пытаются доказать свое призрачное “господство” в акватории Черного моря. Однако ВМС Украины продолжают делать свое дело. Поэтому этого “господства” не будет, – подчеркнул Плетенчук.
Военный также отметил, что с точки зрения Конвенции ООН по морскому праву действия России являются сплошным нарушением.
Страна-агрессор не объявляла никаких операций. К тому же она не имеет на это мандата.
– Они себя решили назначить некими “жандармами Черного моря”. Но знаете, что жандарм беспристрастный, а здесь исключительно есть зона интересов РФ. И они таким образом пытаются продвигать свои геополитические интересы на все черноморское пространство, – добавил Плетенчук.
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