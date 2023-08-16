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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Россия не будет господствовать в Черном море. ВМС сделали заявление после провокаций с турецким судном

кораблі РФ. запуск ракет з кораблів
Фото: Getty Images

Представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона Единые новости заявил, что Россия хочет считать себя “жандармом” Черного моря несмотря на то, что она не является беспристрастной. При этом страна-агрессор не будет “господствовать” в акватории моря.

По мнению военного, все обстоятельства инцидента относительно провокационных действий России в отношении турецкого сухогруза Сукру Окан, который направлялся в порт Измаила 13 августа, до сих пор выясняются.

Он подчеркнул, что верить заявлениям Минобороны РФ нельзя, и отметил, что МИД Украины, как и партнеры нашего государства, уже сделали соответствующие заявления. Учитывая это, Плетенчук отметил, что мир должен сделать выводы.

– Поэтому определенная реакция будет и в дальнейшем. И это очередной акт со стороны россиян, которым они пытаются доказать свое призрачное “господство” в акватории Черного моря. Однако ВМС Украины продолжают делать свое дело. Поэтому этого “господства” не будет, – подчеркнул Плетенчук.

Военный также отметил, что с точки зрения Конвенции ООН по морскому праву действия России являются сплошным нарушением.

Страна-агрессор не объявляла никаких операций. К тому же она не имеет на это мандата.

– Они себя решили назначить некими “жандармами Черного моря”. Но знаете, что жандарм беспристрастный, а здесь исключительно есть зона интересов РФ. И они таким образом пытаются продвигать свои геополитические интересы на все черноморское пространство, – добавил Плетенчук.

Напомним, Украина начала регистрацию торговых судов, которые готовы пройти по временным коридорам к украинским портам.

Владельцев и капитанов судов предупредили об угрозе от оккупантов и минной опасности в Черном море.

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ВМС України, Російська агресія, Черное море, Чорноморський флот РФ
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