Обстановка на фронті та плани ЗСУ: Залужний поговорив телефоном з генералом Міллі
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Він розповів американському колезі про оперативну обстановку на фронті та плани української армії на найближчу, середньострокову та більш віддалену перспективи.
– Також детально поінформував генерала Міллі про плани та ймовірні дії російських окупантів. Обговорили актуальну потребу українського війська в снарядах, озброєнні, засобах розмінування, ППО, системах РЕБ. Подякував союзникам за вже надану матеріально-технічну допомогу, – повідомив Залужний у Telegram.
Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що Україна разом з партнерами продовжують консолідувати зусилля, щоб перемогти російську агресію.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 540-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини-онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко