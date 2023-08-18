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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Обстановка на фронті та плани ЗСУ: Залужний поговорив телефоном з генералом Міллі

Залужний і Міллі
Фото: Генштаб ЗСУ, Getty Images

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Він розповів американському колезі про оперативну обстановку на фронті та плани української армії на найближчу, середньострокову та більш віддалену перспективи.

– Також детально поінформував генерала Міллі про плани та ймовірні дії російських окупантів. Обговорили актуальну потребу українського війська в снарядах, озброєнні, засобах розмінування, ППО, системах РЕБ. Подякував союзникам за вже надану матеріально-технічну допомогу, – повідомив Залужний у Telegram.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що Україна разом з партнерами продовжують консолідувати зусилля, щоб перемогти російську агресію.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 540-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини-онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Валерій Залужний, ЗСУ, Марк Міллі, Російська агресія, США
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