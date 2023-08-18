Додала 15 росіян та 3 установи: Канада розширила санкції проти РФ

Канада додала до санкційного списку 15 росіян та три установи, відповідальні за порушення прав людини в Росії.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Канади.

– Канада запроваджує нові санкції проти 15 російських фізичних і трьох юридичних осіб, реагуючи на зростання кількості порушень прав людини й підтримуваного державою насильства, спрямованих проти політичних опонентів і критиків на тлі намагань Росії придушити внутрішнє інакомислення, – йдеться у заяві.

Зазначається, що під обмеження потрапили “високопосадовці російського уряду, судових та слідчих органів, а також фінансовані федеральним бюджетом суди, зокрема сумнозвісний Басманний районний суд, безпосередньо залучений до порушень прав людини лідерів російської опозиції, в тому числі Володимира Кара-Мурзи, Олексія Навального та інших громадян Росії”.

– Режим Путіна багаторазово демонстрував свою готовність використовувати усі наявні методи для примусу до мовчання політичних опонентів і критиків, а також насильно утискати внутрішню опозицію. Це стало ще більш очевидним після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, оскільки хвиля внутрішніх репресій проти антивоєнних протестів і критики, а також контроль над потоком інформації про війну дозволили Кремлю продовжувати здійснювати незліченні звірства проти українських цивільних, – наголосили у МЗС.

Усе майно та кошти підсанкційних осіб на території Канади заморожуються, а їм самим забороняється в’їзд до країни.

Нагадаємо, що 16 серпня Мінфін США ввів санкції проти компаній, які допомагали ухилятися Росії від санкцій.

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