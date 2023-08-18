Додала 15 росіян та 3 установи: Канада розширила санкції проти РФ
Канада додала до санкційного списку 15 росіян та три установи, відповідальні за порушення прав людини в Росії.
Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Канади.
– Канада запроваджує нові санкції проти 15 російських фізичних і трьох юридичних осіб, реагуючи на зростання кількості порушень прав людини й підтримуваного державою насильства, спрямованих проти політичних опонентів і критиків на тлі намагань Росії придушити внутрішнє інакомислення, – йдеться у заяві.
Зазначається, що під обмеження потрапили “високопосадовці російського уряду, судових та слідчих органів, а також фінансовані федеральним бюджетом суди, зокрема сумнозвісний Басманний районний суд, безпосередньо залучений до порушень прав людини лідерів російської опозиції, в тому числі Володимира Кара-Мурзи, Олексія Навального та інших громадян Росії”.
– Режим Путіна багаторазово демонстрував свою готовність використовувати усі наявні методи для примусу до мовчання політичних опонентів і критиків, а також насильно утискати внутрішню опозицію. Це стало ще більш очевидним після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, оскільки хвиля внутрішніх репресій проти антивоєнних протестів і критики, а також контроль над потоком інформації про війну дозволили Кремлю продовжувати здійснювати незліченні звірства проти українських цивільних, – наголосили у МЗС.
Усе майно та кошти підсанкційних осіб на території Канади заморожуються, а їм самим забороняється в’їзд до країни.
Нагадаємо, що 16 серпня Мінфін США ввів санкції проти компаній, які допомагали ухилятися Росії від санкцій.
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко