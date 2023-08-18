РФ має повністю забратися з України: Держдеп США про перемогу у війні

Сполучені Штати дотримуються чіткої позиції, що перемогою України в повномасштабній війні буде повне виведення російських військ з території нашої держави.

Про це заявив на брифінгу заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател.

Він нагадав, що наступного тижня, 24 серпня, українці відзначатимуть День Незалежності. Цього ж дня виповниться півтора року від початку розв’язаної РФ повномасштабної війни.

– Це також буде другий День Незалежності України з початку повномасштабної незаконної та неспровокованої агресії РФ… Оскільки ми наближаємося до позначки в 18 місяців з початку російського повномасштабного вторгнення, нагадаю слова президента Байдена, який заявив, що перемога у війні в Україні буде, коли Росія повністю забереться з України, – наголосив Пател.

Він додав, що США підтримують зусилля “щодо досягнення справедливого та довготривалого миру” в нашій країні. А це означає, що Україна є та має залишатися незалежною, суверенною, демократичною та процвітаючою державою.

Пател нагадав, що, зіткнувшись із неймовірною жорстокістю окупантів, українці надихають світ своєю надзвичайною мужністю та відданістю свободі.

Він вчергове запевнив, що офіційний Вашингтон разом із союзниками продовжить підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно, щоб українці могли протистояти агресії РФ, а Київ отримав “якомога сильнішу позицію за столом переговорів, коли прийде час”.

Нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Конгрес оперативно схвалити додаткове фінансування для України на $24,1 млрд. Відповідний запит вніс Білий дім. Йдеться про допомогу у військовій, економічній і гуманітарній сферах.

14 серпня Сполучені Штати оголосили про виділення нового пакету військової допомоги Україні на $200 млн.

Джерело: Держдеп США

Джерело : Голос Америки

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